我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇禾飾演的繁星，捧著許景瀚留下的信物與親筆信，真情流露逼哭劇迷。（圖／翻攝自YouTube三立台劇SETDrama）

▲夏宇禾（右）、Junior韓宜邦（左）與游詩璟攜手完成許景瀚告別戲，畫面令人動容。（圖／翻攝自YouTube三立台劇SETDrama）

▲游詩璟（左）、Junior韓宜邦（右）一邊安慰夏宇禾，兩人明顯帶有哭腔。（圖／翻攝自YouTube三立台劇SETDrama）

43歲男星王凱7月26日猝逝，讓演藝圈與劇迷震驚不已。他生前仍在拍攝台八《百味人生》，劇組考量尊重王凱決定不換角，而是安排他飾演的「許景瀚」遠赴美國發展，以溫柔方式替角色畫下句點。昨（4）晚最新播出的劇情中，夏宇禾、Junior韓宜邦、游詩璟一同演出告別戲碼，夏宇禾更捧著許景瀚留下的信與心形鑰匙圈，一開口就忍不住哽咽，逼哭不少觀眾。劇中，夏宇禾飾演的繁星得知許景瀚不告而別，手中緊握著他留下的心形鑰匙圈與親筆信，邊讀信邊回憶兩人一路走來的點點滴滴。信中寫著：「我本來想留下來，用盡一切方法證明我對你的愛……」夏宇禾讀著信，也忍不住紅了眼眶，哽咽說出：「那個時候我就知道有一個叫許景瀚的人，他為人公道又有責任感，看起來很冷酷，其實比誰都心軟……」隨著情緒潰堤，她也坦承自己早已愛上對方，「相處久了之後我才發現，看到他笑我也會跟著開心，看到他受傷比我自己受傷還捨不得……只要他一靠近，我連心跳都控制不了……我才知道，我愛上的不是青艾故事裡的許景瀚，是一個會陪我一起散步、會陪我鬥嘴、會反駁我、惹我生氣，但是也會拼命保護我的許景瀚。」面對許景瀚突然離開，夏宇禾一邊落淚、一邊苦笑說：「用一封信就想交代了，省下麻煩，連見一面都省下來了……連讓我生氣的機會都不留。」一旁的游詩璟則沉重安慰她：「才不是這樣，他不是不想來，他是怕一看到你，他就捨不得去美國了。」對此網友紛紛難過表示「演員們感覺不是演的，是真的想哭」、「嘉嘉也曾經跟他是螢幕情侶，真的好難接受，而且看得出來大家都眼眶紅紅的」、「游詩璟說這段的時候感覺她要哭了」，而游詩璟與王凱其實在《世間情》早就演過CP，兩人的情誼與緣分自然不在話下。這段真正的告別戲在播出後隨即引發網友熱議，這段戲不只讓劇中角色完成告別，也因王凱日前驟逝，讓不少觀眾認為台詞格外催淚，彷彿是劇組與演員們透過戲劇向王凱說再見。而王凱追思會將於8月7日至9日舉辦，8月11日在台北市懷愛館舉行告別式，邀請親友與粉絲陪伴王凱走完人生最後一程。