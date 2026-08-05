父親節將到來，不知道送什麼禮物時，不妨挑選一款有型又特別的父親節蛋糕。今年各大品牌包含飯店、連鎖餐飲通路皆推出限定款父親節蛋糕，《NOWNEWS》精選出全台10大最有型、最特別的父親節蛋糕，包含售價、訂購方式等一次看。
📍台南晶英酒店：
台南晶英西點主廚廖楷平自成長記憶中汲取靈感，將「爸爸煮的一碗麵」轉譯為兼具擬真工藝且帶視覺衝擊效果的「爸氣呷麵」手工蛋糕，細膩重現日式拉麵樣貌，從拉麵碗、筷子到碗中配料包含叉燒肉、溏心蛋、海苔等皆可享用。
台南晶英強調，此款蛋糕製作工序繁複且耗時，特選帶有微苦韻味的咖啡，搭配醇厚巧克力與香甜栗子。蛋糕主體以可可與帶堅果香氣的杏仁做為基底，並分層夾入巧克力慕斯、咖啡慕斯、咖啡布蕾及香甜栗子等夾餡，其咖啡、巧克力與栗子食材完美交融，堪稱是最有「麵」的父親節蛋糕。
▪️訂購資訊：
售價：1580元
訂購方式：至《晶好購》商城下訂
預訂日：即起開放預訂
📍台北文華東方酒店：
由「文華餅房」推出《可可紳士》父親節限定精品級限定蛋糕，行政西點主廚胡利雲精心設計「可可紳士」父親節主題蛋糕，以濃潤香醇的巧克力瑪德蓮蛋糕，搭配奶茶慕斯與紅茶巧克力慕斯的馥郁芳香，上方綴灑可可碎豆增添驚喜爽脆口感，主廚並巧手飾以精緻巧克力鋼筆，以甜美藝術匠心演繹父親專屬的迷人紳士魅力。
▪️訂購資訊：
售價：2480元
訂購方式：致電文華餅房：(02) 2715 6789，或至台北文華東方酒店線上商店選購。
預購日：即日起至8月9日
📍台北老爺：
台北老爺酒店推出限定蛋糕「啡凡老爸」，以咖啡、巧克力與法國栗子為主軸，運用瑞士蛋白工法製作咖啡慕斯，搭配法國栗子餡與蜜漬栗子，打造層次豐富、甜而不膩的成熟風味。
▪️訂購資訊：
售價：1450元/7吋
訂購方式：(02)2542-3299 轉老爺烘焙坊 #330或是官網下訂
預訂日：即日起至8月8日
優惠：8月5日前完成付款可享88折優惠。
📍台北晶華酒店：
父親節限定的「黑金紳士」蛋糕以濃郁巧克力為風味主軸，主廚將巧克力海綿蛋糕、黑巧克力巴伐利亞與帶有溫暖辛香的巧克力八角奶油霜層層堆疊，再搭配榛果醬、榛果脆片及輕盈綿密的打發太妃糖，交織出苦甜巧克力、堅果與焦糖香氣。蛋糕外層覆以光澤細緻的榛果巧克力淋面，佐以可可碎粒增添口感，並點綴雪茄造型巧克力，在低調沉穩中展現成熟品味，獻給家中最有魅力的紳士爸爸。
▪️訂購資訊：
售價：1580元/6吋
訂購方式：至晶華美食到你家 平台查詢與預定或是電話撥打02-2523-8000 轉azie 或上庭酒廊，再到Regent Gift Shop甜點櫃取貨
預訂日：即日起開放預訂
📍台北遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉一樓「The Cake Room」即日起至8月9日推出七吋擬真造型蛋糕，以甜蜜心意為佳節增添儀式感。 「大手牽小手」以溫馨的鞦韆剪影描繪父女相伴的珍貴時刻，紅絲絨蛋糕搭配柑橘奶香起士慕斯，酸甜果香與柔滑乳香相互交融，傳遞滿滿親情。
▪️訂購資訊：
售價：1880元／7吋
方式：可使用香格里拉會點數兌換，詳情請洽：(02) 7700-3155，或至香格里拉精品店線上訂購
預約日：即日起開放預購
📍君品酒店：
君品酒店點心坊主廚王哲廷以「法式紳士精神」為靈感，將父親沉穩溫暖的形象轉化為精緻甜點。蛋糕風味核心選用法國頂級巧克力品牌可可巴芮的「瓜瓦基爾64%苦甜巧克力」，原料來自厄瓜多爾、迦納與象牙海岸三大產區的永續可可豆。
主廚巧妙結合杏仁可可蛋糕、香草奶油餡、榛果杏仁醬與可可巴芮脆餡，使苦甜巧克力展現烘焙可可香、咖啡與木質調的悠長餘韻，綿密中帶有酥脆口感。
▪️訂購資訊：
售價：1280元/6吋
訂購方式：電洽專線(02)2181-9999 轉茶苑餐廳，或至雲朗選物官方網站線上選購，需於取貨前三天預購。
訂購日：即日起 ～ 8月9日
📍台中日月千禧酒店：
台中日月千禧酒店西點副主廚王菁汝表示，記憶中最酷的老爸總是穿著筆挺的襯衫、搭配上領帶外出奮鬥、守護家庭。
因此她特別以白襯衫為靈感、巧心設計簡約俐落的4吋紳士形象佳節蛋糕，外型以巧克力打造出硬挺的白襯衫，搭配上藍灰交錯的領帶，且一口氣推出水蜜桃紅烏龍、杜拜巧克力兩款口味。
▪️訂購資訊：
售價：888元
訂購方式：04-3705-6066 1F旅覓酒吧官網購物車下單。須於提貨日3天前預訂，於1F旅覓酒吧銷售、提貨。
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店「DELICATESSE烘焙坊」推出父親節限定「香草榛果聖多諾黑 Vanilla Hazelnut Saint-Honoré」（約6吋），由具法國藍帶專業背景的西點主廚王健翰操刀，以經典法式聖多諾黑為靈感，結合酥脆焦糖香草泡芙、香草香緹、烘烤堅果，呈現柔滑與酥脆的雙重口感。蛋糕以一抹巧克力鬍子妝點外型。
▪️訂購資訊：
售價：1480/6吋
訂購方式：高雄洲際酒店官網
預訂日：即日起至8月9日
📍亞尼克：
以生乳捲聞名的亞尼克，今年同樣也有推出父親節蛋糕，其中的「酷酷歐多桑」強調是師傅巧手畫出父親臉譜，目的就是想讓家裡的歐多桑莞爾一笑。捲蛋糕標榜有Q彈口感，融入北海道生乳的奶霜，濃厚的乳香風味與焦糖香氣融合，口口清爽，不甜膩。
▪️訂購資訊：
售價：980元(S)、1280元(L)
訂購方式：亞尼克官網
📍LA ONE：
由多年獲得米其林綠星的THOMAS CHIEN創辦人簡天才設立的烘焙品牌「LA ONE」，今年父親節主打「香柚蘋果包種茶蛋糕」，以日本柚子香襯托文山包種茶的清香與甘甜，再加上香草蘋果的自然果韻等，酸香、果甜、茶韻層層交織，每一口都清爽回甘。適合喜愛茶香，不喜甜膩的爸爸。
▪️訂購資訊：
售價：1200元/6吋
訂購方式：致電客服07-536-6237 分機 29或各分店專線或者上LA ONE Shop官網預購
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台南晶英西點主廚廖楷平自成長記憶中汲取靈感，將「爸爸煮的一碗麵」轉譯為兼具擬真工藝且帶視覺衝擊效果的「爸氣呷麵」手工蛋糕，細膩重現日式拉麵樣貌，從拉麵碗、筷子到碗中配料包含叉燒肉、溏心蛋、海苔等皆可享用。
台南晶英強調，此款蛋糕製作工序繁複且耗時，特選帶有微苦韻味的咖啡，搭配醇厚巧克力與香甜栗子。蛋糕主體以可可與帶堅果香氣的杏仁做為基底，並分層夾入巧克力慕斯、咖啡慕斯、咖啡布蕾及香甜栗子等夾餡，其咖啡、巧克力與栗子食材完美交融，堪稱是最有「麵」的父親節蛋糕。
▪️訂購資訊：
售價：1580元
訂購方式：至《晶好購》商城下訂
預訂日：即起開放預訂
由「文華餅房」推出《可可紳士》父親節限定精品級限定蛋糕，行政西點主廚胡利雲精心設計「可可紳士」父親節主題蛋糕，以濃潤香醇的巧克力瑪德蓮蛋糕，搭配奶茶慕斯與紅茶巧克力慕斯的馥郁芳香，上方綴灑可可碎豆增添驚喜爽脆口感，主廚並巧手飾以精緻巧克力鋼筆，以甜美藝術匠心演繹父親專屬的迷人紳士魅力。
▪️訂購資訊：
售價：2480元
訂購方式：致電文華餅房：(02) 2715 6789，或至台北文華東方酒店線上商店選購。
預購日：即日起至8月9日
台北老爺酒店推出限定蛋糕「啡凡老爸」，以咖啡、巧克力與法國栗子為主軸，運用瑞士蛋白工法製作咖啡慕斯，搭配法國栗子餡與蜜漬栗子，打造層次豐富、甜而不膩的成熟風味。
▪️訂購資訊：
售價：1450元/7吋
訂購方式：(02)2542-3299 轉老爺烘焙坊 #330或是官網下訂
預訂日：即日起至8月8日
優惠：8月5日前完成付款可享88折優惠。
父親節限定的「黑金紳士」蛋糕以濃郁巧克力為風味主軸，主廚將巧克力海綿蛋糕、黑巧克力巴伐利亞與帶有溫暖辛香的巧克力八角奶油霜層層堆疊，再搭配榛果醬、榛果脆片及輕盈綿密的打發太妃糖，交織出苦甜巧克力、堅果與焦糖香氣。蛋糕外層覆以光澤細緻的榛果巧克力淋面，佐以可可碎粒增添口感，並點綴雪茄造型巧克力，在低調沉穩中展現成熟品味，獻給家中最有魅力的紳士爸爸。
▪️訂購資訊：
售價：1580元/6吋
訂購方式：至晶華美食到你家 平台查詢與預定或是電話撥打02-2523-8000 轉azie 或上庭酒廊，再到Regent Gift Shop甜點櫃取貨
預訂日：即日起開放預訂
台北遠東香格里拉一樓「The Cake Room」即日起至8月9日推出七吋擬真造型蛋糕，以甜蜜心意為佳節增添儀式感。 「大手牽小手」以溫馨的鞦韆剪影描繪父女相伴的珍貴時刻，紅絲絨蛋糕搭配柑橘奶香起士慕斯，酸甜果香與柔滑乳香相互交融，傳遞滿滿親情。
▪️訂購資訊：
售價：1880元／7吋
方式：可使用香格里拉會點數兌換，詳情請洽：(02) 7700-3155，或至香格里拉精品店線上訂購
預約日：即日起開放預購
君品酒店點心坊主廚王哲廷以「法式紳士精神」為靈感，將父親沉穩溫暖的形象轉化為精緻甜點。蛋糕風味核心選用法國頂級巧克力品牌可可巴芮的「瓜瓦基爾64%苦甜巧克力」，原料來自厄瓜多爾、迦納與象牙海岸三大產區的永續可可豆。
主廚巧妙結合杏仁可可蛋糕、香草奶油餡、榛果杏仁醬與可可巴芮脆餡，使苦甜巧克力展現烘焙可可香、咖啡與木質調的悠長餘韻，綿密中帶有酥脆口感。
▪️訂購資訊：
售價：1280元/6吋
訂購方式：電洽專線(02)2181-9999 轉茶苑餐廳，或至雲朗選物官方網站線上選購，需於取貨前三天預購。
訂購日：即日起 ～ 8月9日
台中日月千禧酒店西點副主廚王菁汝表示，記憶中最酷的老爸總是穿著筆挺的襯衫、搭配上領帶外出奮鬥、守護家庭。
因此她特別以白襯衫為靈感、巧心設計簡約俐落的4吋紳士形象佳節蛋糕，外型以巧克力打造出硬挺的白襯衫，搭配上藍灰交錯的領帶，且一口氣推出水蜜桃紅烏龍、杜拜巧克力兩款口味。
▪️訂購資訊：
售價：888元
訂購方式：04-3705-6066 1F旅覓酒吧官網購物車下單。須於提貨日3天前預訂，於1F旅覓酒吧銷售、提貨。
高雄洲際酒店「DELICATESSE烘焙坊」推出父親節限定「香草榛果聖多諾黑 Vanilla Hazelnut Saint-Honoré」（約6吋），由具法國藍帶專業背景的西點主廚王健翰操刀，以經典法式聖多諾黑為靈感，結合酥脆焦糖香草泡芙、香草香緹、烘烤堅果，呈現柔滑與酥脆的雙重口感。蛋糕以一抹巧克力鬍子妝點外型。
▪️訂購資訊：
售價：1480/6吋
訂購方式：高雄洲際酒店官網
預訂日：即日起至8月9日
以生乳捲聞名的亞尼克，今年同樣也有推出父親節蛋糕，其中的「酷酷歐多桑」強調是師傅巧手畫出父親臉譜，目的就是想讓家裡的歐多桑莞爾一笑。捲蛋糕標榜有Q彈口感，融入北海道生乳的奶霜，濃厚的乳香風味與焦糖香氣融合，口口清爽，不甜膩。
▪️訂購資訊：
售價：980元(S)、1280元(L)
訂購方式：亞尼克官網
由多年獲得米其林綠星的THOMAS CHIEN創辦人簡天才設立的烘焙品牌「LA ONE」，今年父親節主打「香柚蘋果包種茶蛋糕」，以日本柚子香襯托文山包種茶的清香與甘甜，再加上香草蘋果的自然果韻等，酸香、果甜、茶韻層層交織，每一口都清爽回甘。適合喜愛茶香，不喜甜膩的爸爸。
▪️訂購資訊：
售價：1200元/6吋
訂購方式：致電客服07-536-6237 分機 29或各分店專線或者上LA ONE Shop官網預購