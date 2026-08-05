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未列席7/4會議 石崇良：食安諮議會一向是由食藥署召開

近日中聯致癌油案持續延燒，地方首長質疑「20%產品下架」門檻是誰訂定？根據食藥署7月4日發布新聞稿提到會議邀請食品安全、毒理學等領域專家學者、中聯公司及行政院食品安全辦公室列席；也被外界認為是「食藥署直通行政院、跳過衛福部」。衛福部長石崇良今（5）日表示，「沒有跳過問題」。有媒體今日報導指出，討論20%標準的會議是在7月4日，且與會者有行政院食品安全辦公室主任許輔、中聯油脂的高層人員與會，也就是說20%的訂定，行政院早就知情，食藥署跳過衛福部一事。石崇良今日出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第22次全體委員會議，就「從致癌油事件發展迄今，中央一味『蓋牌、吃案、當門神』有關行政究責之重做完整調查報告(含台糖失職、食安警訊斷鏈責任、團體訴訟求償進度)及未來如何確保安全無虞的國軍團膳、學生營養午餐」進行專題報告。會前被媒體問到被跳過一事，石崇良說，內部沒有跳過問題，一直都同步。至於石崇良未列席7月4日的相關會議，他則回應，過去對於食品安全相關諮議會，都是食藥署召開，不是衛福部召開。另外，台糖驗出問題油品，卻未依法通報在地主管機關。石崇良提到，可以了解國人對於食安希望是最高標準，由全民一起監督、發現就通報，這種期待大家都可以理解，但大家都需要依法行政，因此以目前食安法規範，苯駢芘是針對食用油脂，沒有訂定脫膠粗油的通報標準，依法可以不用通報。對於行政院是否授意20%產品下架，石崇良說，過去各項食安議題都非常尊重專家會議的結論。