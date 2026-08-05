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國軍年度漢光42號演習今（5）日登場，不過中共昨假藉「聯合戰備警巡」，派出17架次戰機出海，對我國周邊空、海域騷擾。而日本昨公布《2026年版防衛白皮書》，指出，中國軍演試圖分裂台灣、孤立賴政府。國防部長顧立雄表示，在演習期間面對聯合戰備警巡不是第一次，不會因為中國襲擾就中斷演習；對於日本防衛白皮書，我國會繼續加強跟友盟情報交流，也會加強國防預算，承擔應有責任。顧立雄今應立院外交國防委員會邀請，報告「因應敵情與灰色地帶威脅升高，國軍如何強化官兵精神戰力建構及心理韌性作為」，並備質詢，針對中共在漢光演習前夕進行戰備警巡，他說中國在台海周邊不斷進行騷擾，不是第一天；聯合戰備警巡也不是第一天；在演習期間面對中國襲擾，包括聯合戰備警巡也不是第一次；國軍都有相關因應方案，不會因為中國進行襲擾而中斷演習，「我們仍然會照計劃來進行。」而日本防衛大臣小泉進次郎昨報告《2026年版防衛白皮書》，指出中國軍演試圖分裂台灣、孤立總統賴清德政府，顧立雄則說，中國威脅對日本是一個前所未有的重大戰略挑戰，也是日本嚴重關切的事情，日本已經體認到，區域和平、印太區域和平穩定是非常重要的事情。顧立雄說，我國會繼續偕同友盟國家加強緊密交流，共同承擔嚇阻的責任，也會加強國防預算來承擔應有的防衛責任。國防部昨指出，自0918時起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計17架次出海，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對周邊空、海域進行騷擾。國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。