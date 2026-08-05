蔡阿嘎老婆二伯創立的HAHABABY不只涉嫌抄襲，現在就連服裝材質也遭質疑。有消費者買了一件童裝外套，HAHABABY官網表示這件童裝內外皆是純棉製成，但消費者有疑慮，就將衣服拿去SGS檢測，結果外套內裡根本是100%聚酯纖維，外面有圖案的印刷布料則是81.9%棉、18.1%聚酯纖維，跟HAHABABY宣傳口號完全不一致，有欺騙嫌疑。
HAHABABY童裝標榜全棉 SGS檢測打臉
HAHABABY過去推出的一款兒童毛絨雙面外套，主打兩面都可穿，一件要價1180元，官網還標榜材質是「健康布厚磅布料，保暖性佳」、「內外層皆是純棉，觸感舒適」、「毛絨觸感柔軟」，吸引購買；但有消費者買了以後發現，外套另一面明明是羊羔絨，一看就非純棉材質。
消費者因此將外套拿去SGS檢測，得到的結果是，外套內裡（羊羔絨）為100%聚酯纖維，外側印花布料則是81.9%棉、18.1%聚酯纖維，根本與他們宣傳的「內外層皆是純棉」完全不一樣，有欺騙顧客的嫌疑。
而HAHABABY在童裝實體上標示的成分則寫道「棉82%、聚酯纖維18%」，但這僅是外套單面的成分，沒有把裡布也標示出來，給人避重就輕的觀感，讓網友紛紛留言痛批：「請總監跟老闆娘出來直播解釋成分部分，這下要刪要下架的資料越來越多囉」、「假如真的廣告不實，消費者絕對可以依法究責」、「這個真的需要擴散給大家知道，童裝成分標示是最不能誤導的」。
HAHABABY暫無回應 若觸法恐遭開罰
大家紛紛呼籲HAHABABY出面說明，《NOWNEWS今日新聞》也有傳訊聯繫，但至截稿前尚未取得回應。而根據台灣現行法規，商品標示不齊全將觸犯《商品標示法》，限期內未改善者，可處3萬至30萬元的罰鍰。若是廣告不實則可依《公平交易法》處5萬元以上、2500萬元以下的行政罰鍰。
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HAHABABY過去推出的一款兒童毛絨雙面外套，主打兩面都可穿，一件要價1180元，官網還標榜材質是「健康布厚磅布料，保暖性佳」、「內外層皆是純棉，觸感舒適」、「毛絨觸感柔軟」，吸引購買；但有消費者買了以後發現，外套另一面明明是羊羔絨，一看就非純棉材質。
而HAHABABY在童裝實體上標示的成分則寫道「棉82%、聚酯纖維18%」，但這僅是外套單面的成分，沒有把裡布也標示出來，給人避重就輕的觀感，讓網友紛紛留言痛批：「請總監跟老闆娘出來直播解釋成分部分，這下要刪要下架的資料越來越多囉」、「假如真的廣告不實，消費者絕對可以依法究責」、「這個真的需要擴散給大家知道，童裝成分標示是最不能誤導的」。
HAHABABY暫無回應 若觸法恐遭開罰
大家紛紛呼籲HAHABABY出面說明，《NOWNEWS今日新聞》也有傳訊聯繫，但至截稿前尚未取得回應。而根據台灣現行法規，商品標示不齊全將觸犯《商品標示法》，限期內未改善者，可處3萬至30萬元的罰鍰。若是廣告不實則可依《公平交易法》處5萬元以上、2500萬元以下的行政罰鍰。