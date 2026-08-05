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洛杉磯道奇隊今（5）日作客芝加哥小熊隊，塔克（Kyle Tucker）擔任先發第6棒、右外野手，重返老東家主場的他，在第2局開轟討回顏面，讓小熊球迷更是恨得牙癢癢。5局上半，小熊隊捕手將球回給投手，不小心打中塔克的頭盔，而主場球迷對此竟然額手稱慶。比賽進行到5局上半平手局面，塔克作為首名打者站上打擊區面對小熊先發投手阿薩德（Javier Assad）。在第2球外角低球投出後，小熊隊捕手阿邁亞（Miguel Amaya）準備將球傳回給投手，沒想到球卻不慎直接擊中了塔克的頭盔，並一路彈向三壘方向。阿邁亞意識到失誤後立刻向塔克致歉並上前關切。然而，本場比賽不斷對塔克狂噓的小熊球迷，看到此幕竟在本壘後方送上酸味十足的嘲諷掌聲。這個畫面也在網路社交平台X（原Twitter）上引發熱議，球迷紛紛留言「阿邁亞竟然朝前隊友的頭砸過去笑死」、「阿邁亞在幹嘛啊」、「太危險了吧，傳球太隨便了」、「塔克被打到頭還好嗎？」。雖然差點被球打到腦門，塔克的打擊手感並未受影響。事實上，他在2局上半2死無人所在時，就抓準阿薩德一顆失投的二縫線速球，一棒掃出左外野大牆，敲出個人本季第10號陽春砲，幫助道奇隊先馳得點。面對這位昔日戰友轉戰道奇，小熊球迷全場報以強烈噓聲，甚至有接到這顆全壘打球的幸運球迷直接將球丟回球場內表達不滿。不過，塔克不但在被球打中頭盔後順利完成該打席並敲出中外野安打，整場比賽更繳出亮眼打擊表現，用實力回擊老東家球迷的無情對待。