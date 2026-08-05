父親節咖啡優惠開跑！7-11門市特大濃萃美式、厚乳拿鐵買2送2，「LINE禮物」電子票券，7-11美式、拿鐵都有2杯88元優惠；全家APP隨買跨店取，特濃美式、特濃拿鐵都有10元多喝一杯。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
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◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯 冰精品馥列白，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）➡️點此購買
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◾大杯冰特選咖啡2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月5日至8月9日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）每日凌晨0時重新補貨
◾特大杯厚乳拿鐵買8送8，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵22杯888元，6.7折（原價60元、特價41元）
◾CITY風味系列指定冰飲18杯888元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黑糖珍珠撞奶27杯888元，5.5折（原價60元、特價33元）
📍APP｜8月1日至8月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜即起至8月7日、21:00-00:00
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周三：琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周四：琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
周五：冰淇淋紅茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱買1送1，5折（原價45元、特價23元）
周二：蜜露紅茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
周三：四季蘋安蜜露紅買1送1，5折（原價75元、特價38元）
周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
周五：珍芭雷夢青買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡全家便利商店
📍APP｜8月29日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜8月3日至8月5日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燒燒仙草／冰冰仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP優惠趣｜8月3日至8月7日
◾百吉×立頓奶茶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾桂格純植蛋白奶買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
◾特大杯泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）至8月18日
◾特大杯波霸黑糖奶茶39元，4.9折（原價79元）至8月18日
📍APP｜即日起至8月18日
◾中杯特濃美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價55元、特價28元）
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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周四：香草奶蓋蜜露紅買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第2杯5元 ，5.5折（原價55元、特價30元）至8月18日
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