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連兩年勇奪美聯賽揚獎的現役最強左投史庫柏（Tarik Skubal），今（5）日迎來轉戰洛杉磯道奇隊後的首秀。面對作客芝加哥小熊隊的噓聲，史庫柏主投6局僅被敲4安、飆出6次三振，展現頂級王牌宰制力。然而，道奇打線火力不足，讓史庫柏下場時仍以1：2名列敗投候選，轉隊首勝只能再等等。史庫柏今日首度穿上藍白戰袍登板，一踏上小熊主場投手丘就被客場球迷的狂噓。但他並未受到影響，首局面對小熊首棒打者就飆出99.1英里（約159.5公里）的剛猛伸卡球送出三振，隨後更讓日本好手鈴木誠也擊出飛球出局，展現俐落的三上三下。前兩局史庫柏壓制力十足，2局下還獲得隊友塔克（Kyle Tucker）開轟的火力支援。儘管在第3局被史旺森（Dansby Swanson）敲出追平轟，且在第6局被幸運內野安打失掉第2分，但史庫柏全場僅用 85 球主投6局，送出6次三振、失2分，完美達成優質先發任務。史庫柏本季在老虎隊仍維持頂尖表現，出賽16場繳出7勝5敗、防禦率2.79，並送出116次三振。去年連續兩年拿下美聯賽揚獎後，他被視為目前大聯盟最具統治力的左投之一。道奇在交易大限前送出3名年輕球員，換來這名王牌左腕，目標直指世界大賽三連霸。隨著史庫柏加入，道奇先發輪值豪華程度再提升。目前山本由伸本季已拿下11勝，高居聯盟勝投王。此外，史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也逐漸接近回歸，大谷翔平雖因左膝狀況暫停投球，但本季登板時仍繳出8勝、防禦率1.79的驚人表現。