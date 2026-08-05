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總統賴清德昨透露，2026年總預算將達到3.6兆餘元，並稱要「強化國防力量，守護國家安全」，傳出國防預算將破兆元，外界關注國防預算規模是否佔GDP 3%以上，國防部長顧立雄今（5）日表示，會依總統達到3%目標，但大概的規模，由行政院一體發布。GDP 3%為目標顧立雄今應立院外交國防委員會邀請，報告「因應敵情與灰色地帶威脅升高，國軍如何強化官兵精神戰力建構及心理韌性作為」，並備質詢。針對國防部116年度預算，是否達到GDP 3%目標，並且確定納入無人地面載具（UGV），他說國防部依照敵情威脅、防衛作戰需求和整體財政能力，會以總統達到GDP 3%為目標。顧立雄強調，相關籌編的確定，還要在行政院做一次性的發布，就會以這個為目標來努力。至於是否能透露大概規模，他說要尊重行政院，由行政院一體發布。不過針對日本防衛大臣小泉進次郎昨報告《2026年版防衛白皮書》，指出中國軍演試圖分裂台灣、孤立總統賴清德政府，顧立雄說，會繼續偕同友盟國家加強緊密交流，共同承擔嚇阻的責任，也會加強國防預算來承擔應有的防衛責任。115年度國防預算按北約標準達9,495億元(含退除役官兵退休給付及海巡支出)，占GDP比率3.32％；其中國防部規劃編列8,060億元，較114年度增加1,611億元，成長25％，包括年度預算5,614億元(較114年度增加875億元，成長18.5％)、基金預算654億元、新式戰機與海空戰力提升特別預算692億元，以及「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」與「強化防衛韌性及不對稱戰力」規劃編列之特別預算。