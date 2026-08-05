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▲白海豚颱風可能發布海上警報，周六、周日外圍環流影響最劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風路徑還有2劇本 發海警機率較高

▲白海豚颱風確定會影響沖繩，後續周末路徑還有不少變數，各路徑預測尚未達成共識。（圖／賈新興提供）

白海豚颱風強度不再提升 最新暴風侵襲機率

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風外圍掃雨 周末留意豪雨

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）生成第10天，今（5）日最新預報，路徑往西，但在周六、周日（8月8日至8月9日）仍有不確定性，對台灣帶來降雨的機率非常高，海上警報也可能在周五下半天（8月7日）發布，《NOWNEWS》也透過本文整理白海豚颱風最新動態。中度颱風白海豚，今（5）日上午8時，位置在台北東方1790公里的海面上，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑150公里。氣象專家賈新興說明，白海豚颱風周四至周六影響沖繩已經確定，路徑從周六晚上開始仍有變數，目前 AI 模式認為，白海豚會在周六晚上往西北轉彎，並在周日晚間登陸上海，這個路徑對台灣影響較低，甚至可能不會發布海上警報。而歐洲傳統模式，大部分預測白海豚颱風會一路往西前進，周日登陸中國溫州至福州之間，這類型路徑，會讓白海豚颱風暴風圈，在周日上午接觸台灣東北部100公里內的海域，因此周五下半天有機會發布海上颱風警報。賈新興指出，白海豚颱風前幾天歷經結構重整，強度有稍微拉抬，不過後續受限於緯度偏高、海溫較低的環境，強度預期會逐漸減弱，周末影響台灣時，預估維持中颱等級，也不排除可能變成「輕颱上限」。中央氣象署也公布最新120小時暴風侵襲機率，基隆市以38%居全台最高，其次依序為台北市35%、新北市33%、宜蘭縣32%、桃園市31%，其他縣市侵襲機率則多低於3成。中央氣象署提醒，周五白海豚颱風外圍雲系接近台灣，西半部降雨增多，北台灣有局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯，宜蘭及中南部也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星雷陣雨。周六至周日上半天白海豚颱風影響最大，北部、中部山區有陣雨，尤其北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部其他地區、中部山區也有局部大雨，其他地區降雨機率也偏高，有局部短暫陣雨。