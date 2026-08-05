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格鬥與職業摔角界的傳奇巨星、10度榮獲WWE世界冠軍的「野獸」雷斯納（Brock Lesnar），於今（5）日在《帕特·麥卡菲秀》（The Pat McAfee Show）節目中正式宣布退役。現年49歲的雷斯納證實，剛過完的週末在明尼阿波利斯舉行的WWE《夏日狂潮》（SummerSlam）賽事，已是他職業生涯的最終戰。「我今天在這裡是要讓全世界知道，我退休了。」雷斯納在節目中感性表示：「上周六對我來說是非常情緒化的一天，感覺很奇妙。當費米（Oba Femi）在今年《摔角狂熱》（WrestleMania）把我抱起重摔時，我當時想：『我做不到了，我想我結束了。』但這個行業還在召喚，而我的油箱裡也還有點油。」雷斯納最終選擇在《夏日狂潮》上演一場「地獄鐵籠賽」（Hell in a Cell match）作為告別作。他堅決地說：「對雷斯納來說，周六就是終點了。這是我在四方擂台以及其他所有領域的終點。」雷斯納的退役，為體育史上最獨特且成功的職業生涯之一劃下了句點，大學摔角時期他曾兩度入選全美最佳陣容（All-American）並兩度獲得十大聯盟（Big Ten）冠軍，於2000年代表明尼蘇達大學奪得NCAA第一級全國摔角冠軍。進入WWE後，雷斯納憑藉招牌必殺技「F-5」，他在2002年加入主陣容僅第2年便擊敗「巨石強森」（Dwayne "The Rock" Johnson），奪下個人首座WWE世界冠軍，生涯累計10次奪冠。他還曾贏得2次皇家大戰（2003年、2022年）、擂台之王（2002年）及合約階梯大賽（2019年）。2014年，他在《摔角狂熱》終結了送葬者（The Undertaker）的21連勝紀錄，震撼全球摔角界。雷斯納轉戰2004年曾短暫跨界NFL美式足球，代表明尼蘇達維京人隊（Minnesota Vikings）參加季前賽。2007年轉戰綜合格鬥（MMA），僅打到第4場比賽就在2008年擊敗庫圖爾（Randy Couture），奪得UFC重量級冠軍。談及輝煌的一生，雷斯納展現了謙遜的一面：「我只是個來自南達科他州的農場小孩，帶著宏大的夢想、堅強的心和滿腔不服輸的志氣。我很感激能在49歲時完成這一生的成就，感謝上帝和所有支持我的人。」他也給予年輕一代鼓勵：「我想對小朋友們說，我曾是口袋裡只有一點零用錢的農場孩子，但我有遠大的夢想並付諸行動。現在很多人看著社群媒體上的運動員，卻忽略了背後的辛勤付出。只要孩子們專注於工作並投入時間，好事自然會發生。」