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過年刮刮樂下架清算！銷售成績「高面額刮刮樂全部完售」

包括1000元的1200萬大吉利、2000元的2000萬超級紅包、500元的哈啾咪、金馬獎、五路財神全部都是賣光光，銷售率100%。

▲今年被許多民眾詬病中獎率不等於回本率的2000萬超級紅包，即便一張2000元依舊是全數完售。（圖/記者張嘉哲攝）

低面額刮刮樂一堆中獎忘記領！6款式頭獎未領、沒開出清單

100元的馬年行大運，銷售率達到100%，但是有2位幸運中5萬元頭獎的民眾不知道是什麼原因都沒有去領獎

▲100元面額的馬年行大運銷售率達到100%，結果有2名幸運兒中獎5萬元卻沒有去領獎。（圖/台彩官網）

台彩全新刮刮樂「平日罕見千元面額」！麻將遊戲最高頭獎1000萬

該張「大麻將」刮刮樂一共有3個頭獎1000萬元外，還有多達20個二獎100萬元，總中獎率70.14%，總獎金逾25.9億元。

▲台灣彩券公司最新推出刮刮樂新品，罕見在非過年期間推出1000元高面額刮刮樂，以麻將遊戲為主軸的「大麻將」，頭獎1000萬元還有多達20個二獎100萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

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