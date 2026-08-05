台彩販售的刮刮樂總會在款式下架之後，就會公布其銷售率以及其頭獎剩餘數量，然而今年春節期間推出的多款刮刮樂也終於在近日下市清算，令人意外的是，原本今年許多人都在罵2000元刮刮樂、表示銷量跟往年有差等等，不過根據台彩統計，2000元刮刮樂今年依舊是全部完售，頭獎10張全數送出；另外有幾款較為低面額的刮刮樂則是有沒有兌獎或者頭獎沒刮出的情況，總計有21張。
過年刮刮樂下架清算！銷售成績「高面額刮刮樂全部完售」
台彩今年春節從1月6日就開始陸續上架最新的刮刮樂，接著又在1月20日、2月3日一共三階段推出應景的過年款式，總計有15款，近日彩券販售期限已經到期下架，台灣彩券清算相關銷售率以及頭獎中獎組數。
其中高額的刮刮樂銷量最佳，包括1000元的1200萬大吉利、2000元的2000萬超級紅包、500元的哈啾咪、金馬獎、五路財神全部都是賣光光，銷售率100%。比較讓人感到意外的是2000萬超級紅包，今年買氣明明被稱跟往年有差，且69.33%的中獎率不等於回本率今年又被人詬病討論，但最終依舊是全部完售，顯見在過年期間，比起不買的人，還是有更多人也想拼個手氣一次就致富。
低面額刮刮樂一堆中獎忘記領！6款式頭獎未領、沒開出清單
至於銷量較差的部分則都落在低面額刮刮樂，其中最特別的是100元的馬年行大運，銷售率達到100%，但是有2位幸運中5萬元頭獎的民眾不知道是什麼原因都沒有去領獎；另外200元的金馬報喜銷售率也是99.96%，同樣也有多位幸運兒中獎10萬沒有去領獎，雖然這兩張頭獎面額不是很大，但沒領還是有些可惜。以下是頭獎沒人領或者可能未開出的過年刮刮樂清單，總計21張：
100元馬年行大運銷售率100%，未兌換頭獎2張
100元財源滾滾銷售率88.06%，未兌換頭獎1張
100元推金幣銷售率87.81%，未兌換頭獎2張
200元大三元銷售率93.6%，未兌換頭獎1張
200元金馬報喜銷售率99.96%，未兌換頭獎14張
200元獎金樂翻倍銷售率99.78%，未兌換頭獎1張
台彩全新刮刮樂「平日罕見千元面額」！麻將遊戲最高頭獎1000萬
然而台彩日前也推出全新的刮刮樂，平常因為購買刮刮樂的人較少，台彩通常定期推出最高面額500元的刮刮樂，這回罕見在非過年期間推出1000元高面額刮刮樂，以麻將遊戲為主軸，是目前市面上刮刮樂頭獎獎金與中獎率最高的遊戲。
該張「大麻將」刮刮樂一共有3個頭獎1000萬元外，還有多達20個二獎100萬元，總中獎率70.14%，總獎金逾25.9億元。台彩表示，麻將是刮刮樂發行以來最暢銷的遊戲主題，遊戲結合麻將牌對獎符號與益智延長型玩法，提供18局對獎與刮出2個相同麻將符號即得1000元的隨機獎項，滿足民眾隨時隨地瞇牌刮出獎金的樂趣。
《NOWNEWS》提醒您，購買彩券應該衡量自身能力，不因沉迷而影響日常生活
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台彩今年春節從1月6日就開始陸續上架最新的刮刮樂，接著又在1月20日、2月3日一共三階段推出應景的過年款式，總計有15款，近日彩券販售期限已經到期下架，台灣彩券清算相關銷售率以及頭獎中獎組數。
其中高額的刮刮樂銷量最佳，包括1000元的1200萬大吉利、2000元的2000萬超級紅包、500元的哈啾咪、金馬獎、五路財神全部都是賣光光，銷售率100%。比較讓人感到意外的是2000萬超級紅包，今年買氣明明被稱跟往年有差，且69.33%的中獎率不等於回本率今年又被人詬病討論，但最終依舊是全部完售，顯見在過年期間，比起不買的人，還是有更多人也想拼個手氣一次就致富。
至於銷量較差的部分則都落在低面額刮刮樂，其中最特別的是100元的馬年行大運，銷售率達到100%，但是有2位幸運中5萬元頭獎的民眾不知道是什麼原因都沒有去領獎；另外200元的金馬報喜銷售率也是99.96%，同樣也有多位幸運兒中獎10萬沒有去領獎，雖然這兩張頭獎面額不是很大，但沒領還是有些可惜。以下是頭獎沒人領或者可能未開出的過年刮刮樂清單，總計21張：
100元馬年行大運銷售率100%，未兌換頭獎2張
100元財源滾滾銷售率88.06%，未兌換頭獎1張
100元推金幣銷售率87.81%，未兌換頭獎2張
200元大三元銷售率93.6%，未兌換頭獎1張
200元金馬報喜銷售率99.96%，未兌換頭獎14張
200元獎金樂翻倍銷售率99.78%，未兌換頭獎1張
然而台彩日前也推出全新的刮刮樂，平常因為購買刮刮樂的人較少，台彩通常定期推出最高面額500元的刮刮樂，這回罕見在非過年期間推出1000元高面額刮刮樂，以麻將遊戲為主軸，是目前市面上刮刮樂頭獎獎金與中獎率最高的遊戲。
該張「大麻將」刮刮樂一共有3個頭獎1000萬元外，還有多達20個二獎100萬元，總中獎率70.14%，總獎金逾25.9億元。台彩表示，麻將是刮刮樂發行以來最暢銷的遊戲主題，遊戲結合麻將牌對獎符號與益智延長型玩法，提供18局對獎與刮出2個相同麻將符號即得1000元的隨機獎項，滿足民眾隨時隨地瞇牌刮出獎金的樂趣。