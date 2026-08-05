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首週預購、XGP會員先玩 8/14全面開放

▲《戰爭機器：事變日》公開 Beta 限定獎勵，包括角色造型、武器造型組、獎章、旗幟、徽章及稱號等內容。（圖／翻攝自《戰爭機器》）

完成Beta挑戰拿限定造型 獎勵可繼承正式版

▲《戰爭機器：事變日》Beta版與正式版多人內容比較，正式上市後將增加地圖、對戰模式、獎章及自訂內容。（圖／翻攝自《戰爭機器》）

搜尋「Gears Beta」即可下載 PC玩家注意驅動版本

▲官方公開《戰爭機器：事變日》Beta版PC最低及建議配備，並提醒相關規格並非正式版最終需求。（圖／翻攝自《戰爭機器》）

《戰爭機器》系列最新作《戰爭機器：事變日》將於10月6日正式推出，開發團隊 The Coalition 近日公開多人 Beta 測試資訊，活動將分成兩個週末舉行，首波由預購玩家與 Xbox Game Pass 會員搶先參加，台灣時間8月7日凌晨3時開打；第二週末則全面開放，未預購遊戲的玩家也能免費下載體驗。《戰爭機器：事變日》採用 Unreal Engine 5 從零打造，故事時間設定在《戰爭機器》初代的14年前，玩家將跟隨馬可斯．菲尼克斯與多姆．聖地牙哥，親眼見證獸族首次從地底湧現的「事變日」。《戰爭機器：事變日》多人 Beta 搶先體驗階段，將於台灣時間8月7日凌晨3時至8月11日凌晨1時舉行，開放已在 Xbox Series X|S、Steam 預購遊戲的玩家，以及 Game Pass Ultimate、PC Game Pass 會員參加，第二週末公開 Beta 則於台灣時間8月14日凌晨3時至8月18日凌晨1時登場，屆時所有符合資格的 Xbox Series X|S、PC 玩家皆可參加，不需要預購遊戲。兩個週末開放的內容也有所不同。首週將率先開放《戰爭機器》系列經典 PVE 模式進化版「持久戰：圍攻」，玩家需要組成小隊抵禦敵人並完成撤離。第二週除了保留「持久戰：圍攻」，還會追加經過調整的4對4競技對戰模式。官方提醒，本次 Beta 僅包含正式版的部分內容，遊戲穩定性、效能與各項系統仍在持續調整中，測試期間可能出現當機、效能下降、掩體判定異常或畫面串流等問題。為鼓勵玩家參加測試，官方也準備多項 Beta 限定獎勵。只要啟動多人 Beta，即可獲得「Open Beta Medal」獎章及「First in the Fight」稱號；玩家等級達到20級，則可取得 Epic「Blast Damage Mags」角色造型。玩家若以 Infantry 以上難度，在「持久戰：圍攻」成功撤離8次，可取得 Rare「Crush the Bug」武器造型組。其他挑戰還包括完成25次爆頭、10次救援，以及5次原型 Lancer 電鋸處決，分別可解鎖旗幟、徽章與圖示。Beta 玩家稱號、獎章及挑戰解鎖獎勵，都能在正式版上市後繼續使用；職業進度、玩家等級與其他獎章進度則不會繼承，遊戲上市時將重新計算。不過兩個 Beta 週末之間的挑戰進度、獎勵、職業進度與玩家等級都會保留。📌Xbox 數位版預購玩家，可從主機的「我的遊戲與應用程式」，或 Xbox PC App 的「我的遊戲庫」下載 Beta 客戶端；Game Pass Ultimate、PC Game Pass 會員則可直接搜尋「Gears Beta」。📌Steam 數位版預購玩家會自動在遊戲庫中取得 Beta 客戶端。第二週末公開測試開始後，各平台玩家皆可搜尋「Gears Beta」下載，不需要預購遊戲。📌Xbox Series X|S 玩家若要體驗線上模式，至少需要 Game Pass Essentials 會員資格。Steam 版不強制登入 Xbox／Microsoft 帳號，但想使用跨平台小隊邀請功能，仍須連結 Xbox 帳號。📌PC 玩家也需留意，本次公開的是 Beta 測試建議規格，並非正式版最終需求。使用 NVIDIA 顯示卡的玩家必須將驅動程式更新至 GeForce Game Ready Driver 610.74，若使用其他版本，遊戲將無法啟動。《戰爭機器：事變日》預定於2026年10月6日登上 PC、Xbox Series X|S 平台。