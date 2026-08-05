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▲林青霞（右）思念葛蘭。（圖／翻攝自微博@林青霞）

資深女星葛蘭離世讓影迷相當不捨，林青霞也在微博發出與葛蘭的照片，想起最後一次見面，葛蘭已經沒有太大反應，為了逗她開心，林青霞在她面前高唱了《三家店》與《蘇三起解》等經典京劇段子，林青霞不捨喊：「葛蘭姐！妳是我心中永遠的明月！」林青霞在貼文中細細回憶了前往葛蘭家中探望的經過。她提到，葛蘭平時最愛唱京戲，但已有一陣子未能參與票戲。探望當天，葛蘭半睡半醒地坐在輪椅上，為了逗前輩開心，林青霞特地在她面前高唱了《三家店》與《蘇三起解》等經典京劇段子，但葛蘭僅是瞇著眼睛聆聽，並未有太大反應。隨後，在家中菲律賓籍看護的提議下，林青霞轉而演唱了葛蘭最為人熟知的代表作——電影《野玫瑰之戀》中的經典插曲《說不出的快活》。林青霞更與兩名看護一起在葛蘭面前一邊歡唱，一邊扭跳恰恰與曼波舞步。這份充滿活力的驚喜，讓葛蘭的眼睛瞬間睜開並閃爍著亮光，臉上更露出了滿足的微笑。林青霞感性地寫道：「這是我對她最後的記憶。」在文章的最後，林青霞以一句深情的呼喚作為結語：「葛蘭姐！妳是我心中永遠的明月！」短短幾個字，道盡了對這位演藝圈前輩的無限敬仰與無盡思念。貼文同時附上了六張珍貴的照片。照片中，兩人時而雙手緊握，時而親吻臉頰，笑容滿面地看著彼此，畫面溫馨感人。這段在歌聲與舞步中留下的最後回憶，隨著葛蘭的離世，將化為最璀璨的明月，永遠留在林青霞與廣大影迷的心中。