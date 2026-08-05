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連兩年勇奪美聯賽揚獎的現役最強左投史庫柏（Tarik Skubal），今（5）日迎來加盟洛杉磯道奇隊後的首場先發。面對作客芝加哥小熊隊的主場優勢，史庫柏展現極強的心理素質，主投6局僅被敲4安失2分、飆出6次三振。隨後，美媒專欄記者特別點出史庫柏能壓制全場的關鍵，正是他極度刁鑽的秘密武器：「速球與變速球的共軌效應」。史庫柏今日先發登上投手丘，首局面對小熊前三棒打者展現乾淨俐落的三上三下，包括用近160公里的伸卡球和143公里的變速球交替出手，順利解決日本好手鈴木誠也與三壘強打布萊格曼（Alex Bregman）。對此，道奇媒體《Dodgers Nation》專欄記者埃斯皮納爾（Nelson Espinal）在個人社群X上分析指出：「史庫柏最大的秘密武器，就是他將變速球與四縫線速球完美的共軌效應，以及出手後的急遽位移。」埃斯皮納爾補充說明，這兩種球路從史庫柏手裡出手後的很長一段距離內，在打者眼裡看起來幾乎一模一樣，直到最後進本壘板前才會突然向不同方向急轉折，「這種極致的共軌效果，讓史庫柏能夠非常積極地向打者發動攻擊，完全掌控投打對決的主導權。」有了隊友塔克（Kyle Tucker）第2局的陽春砲領先，史庫柏在4、5兩局再度演出三上三下。儘管在第3局被敲追平轟，以及第6局遭小熊打者霍納（Nico Hoerner）擊出高彈跳的幸運內野安打失掉第2分，但他全場僅用 85 球就完成了 6 局優質先發任務。