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▲台積電捐2.5億暖爆熊本！日網狂讚2.4萬讚（圖／美聯社／達志影像）

日本熊本7.1強震重創當地，滿目瘡痍的災情牽動人心。就在這個時刻，台積電（TSMC）宣布捐出2億5000萬日圓（約新台幣5000萬元），協助災區重建與復原工作，同時透過旗下慈善基金會發起員工募款行動。消息一出，立刻在日本網路上掀起熱烈迴響，不少熊本在地居民留言表達感謝，直呼台積電即使自身也在這場地震中受到波及，仍願意第一時間伸出援手，這份心意讓他們深受感動。台積電在聲明中表示，公司向所有受災民眾致上誠摯慰問，並希望透過捐款協助災區早日恢復正常生活。除了公司捐助外，旗下慈善基金會也同步推動員工募款，盼匯集更多力量支援受災地區。台積電指出，公司深耕日本市場已近30年，長期與日本供應商及合作夥伴共同推動客戶創新，也參與全球半導體產業生態系發展。其中，熊本是台積電全球製造布局的重要據點之一，震後仰賴當地員工與供應商共同努力，JASM工廠已能較早完成復原，公司也特別對所有協助相關工作的人員表達謝意。台積電3日晚間8時許透過X（原推特）發布捐款消息，短短一天內就吸引超過2.4萬個讚，湧入上百則留言，轉發次數更突破4000次，聲量瞬間衝上熊本地震相關話題前段。不少日本網友紛紛留言感謝台積電的援助，有自稱熊本縣民的網友感動直呼：「身為熊本縣民，我由衷地表達感謝。謝謝您一直陪伴、支持熊本。」也有網友提到，台積電正準備在熊本大展身手之際就遇上這場天災，如今卻還能捐出2.5億日圓，「身為日本人，我由衷感謝這份心意」、「謝謝您，我將購買台積電製造的顯示卡。」字裡行間滿是感激。另有日本網友感嘆，台積電即使自身受到地震影響、處境十分艱難，卻仍投入大筆援助，直言「真的覺得非常了不起」、「由衷地尊敬這份溫暖的心意」。也有人驚呼：「這家公司規模差異也太大，認真程度太厲害了」。值得注意的是，部分留言更將矛頭指向日本自家政商界，忍不住感嘆：「台灣的政治家各位、企業家各位迅速且慷慨的善意。日本的錢癡政治家和企業什麼也沒做，真的非常抱歉。」也有留言寫道：「台灣人民的關心與體貼之情，總讓我們日本人感動。」字句間流露出對台灣這份跨海情誼的高度感謝與敬佩，也讓這則捐款消息，意外成為震災之中一則溫暖人心的插曲。