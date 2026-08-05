美國媒體引述多名知情人士報導指出，美軍在對伊朗軍事行動中大量消耗防空與精準打擊武器，目前多項關鍵飛彈庫存已降至警戒水位。其中，終端高空防禦系統（THAAD）攔截飛彈庫存較戰前減少近八成，愛國者（Patriot）防空飛彈也已消耗約一半，引發五角大廈高層憂心，美軍彈藥儲備已「危險偏低」，恐影響後續作戰能力。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）估算，伊朗戰事爆發前，美軍約擁有452枚THAAD攔截飛彈，以及約2200枚最新型愛國者飛彈；如今THAAD庫存已消耗近八成，庫存水位創下新低，相關情況此前未曾曝光。
愛國者、戰斧飛彈大量消耗 長程武器也接近見底
除了防空系統外，美軍多項長程精準武器同樣快速消耗。知情人士表示，美軍在戰事中幾乎用盡陸軍現役高精度長程地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與新一代精準打擊飛彈（PrSM）。
此外，戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）庫存也已消耗近半。CNN早在今年4月就曾報導，伊朗戰爭初期，美軍便已用掉約三成戰斧飛彈，如今庫存進一步下降。
更令軍方憂心的是，目前飛彈補充速度遠遠追不上消耗。依照現行生產進度，五角大廈每月僅能接收約15枚戰斧飛彈及20枚愛國者飛彈；CSIS估計，THAAD庫存若要恢復至戰前水準，恐需至少3年以上。
雖然美國國防部近月已加速擴產，並於本週簽署兩項合約，提高愛國者及THAAD火箭馬達產能，但官員坦言，真正反映在庫存仍需數年時間。
川普一度批准空襲 最後一刻踩煞車
報導指出，庫存不足問題也是川普上週末臨時取消新一輪空襲伊朗的重要原因之一。一名川普政府高層透露，川普原本已批准發動大規模空襲，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也收到最後執行命令。
不過，川普隨後與中東盟友通話，多個波斯灣國家警告，一旦美軍進一步升高軍事行動，伊朗極可能報復攻擊區域能源設施，甚至波及盟國本身，加上軍方再度提出彈藥不足及平民傷亡風險等評估，最終促使川普決定暫緩攻擊。
消息人士表示，川普目前只是要求軍方暫停行動，並未完全放棄未來再次空襲伊朗的選項。
波灣盟友也擔憂 防空飛彈不足恐削弱自保能力
庫存短缺問題同樣引發波斯灣盟國憂慮。由於多數波灣國家高度依賴美製愛國者與THAAD防空系統，一旦美國庫存不足，未來若伊朗對區域內美軍基地或盟國發動飛彈、無人機攻擊，各國攔截能力恐受到影響。
多名官員表示，相關疑慮已多次向華府表達，擔心若美國進一步升高衝突，波灣盟國將首當其衝。
五角大廈：軍力仍足以執行任務
對於庫存告急的說法，美國官方公開否認。
五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美軍仍是全球最強大的軍隊，擁有足夠能力在總統指定的時間與地點執行任何任務，並強調近期已在多個戰區成功完成軍事行動，同時維持保護美國人民與利益所需的戰力。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）也表示，美軍目前仍擁有「遠超過」川普所有戰略目標所需的武器、彈藥與庫存，並指出川普已要求美國國防承包商持續擴大生產武器。
專家：若持續消耗 恐影響未來大國衝突
不過，軍事分析人士指出，高階攔截飛彈並非短時間內可以大量補充，一旦持續高強度作戰，美軍恐面臨更大的戰略壓力。
有知情人士直言，防空攔截飛彈不足，意味著敵方若大量發射自殺式無人機與飛彈，美軍攔截網可能逐漸失效，形成惡性循環，「這種你來我往的消耗戰，永遠不可能真正解決問題。」
分析人士也警告，若美軍持續將大量高階彈藥投入伊朗戰場，未來一旦必須同時應對中國、俄羅斯或北韓等其他潛在軍事衝突，美國的戰備能力恐將受到嚴重考驗。
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愛國者、戰斧飛彈大量消耗 長程武器也接近見底
除了防空系統外，美軍多項長程精準武器同樣快速消耗。知情人士表示，美軍在戰事中幾乎用盡陸軍現役高精度長程地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與新一代精準打擊飛彈（PrSM）。
此外，戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）庫存也已消耗近半。CNN早在今年4月就曾報導，伊朗戰爭初期，美軍便已用掉約三成戰斧飛彈，如今庫存進一步下降。
更令軍方憂心的是，目前飛彈補充速度遠遠追不上消耗。依照現行生產進度，五角大廈每月僅能接收約15枚戰斧飛彈及20枚愛國者飛彈；CSIS估計，THAAD庫存若要恢復至戰前水準，恐需至少3年以上。
雖然美國國防部近月已加速擴產，並於本週簽署兩項合約，提高愛國者及THAAD火箭馬達產能，但官員坦言，真正反映在庫存仍需數年時間。
川普一度批准空襲 最後一刻踩煞車
報導指出，庫存不足問題也是川普上週末臨時取消新一輪空襲伊朗的重要原因之一。一名川普政府高層透露，川普原本已批准發動大規模空襲，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也收到最後執行命令。
不過，川普隨後與中東盟友通話，多個波斯灣國家警告，一旦美軍進一步升高軍事行動，伊朗極可能報復攻擊區域能源設施，甚至波及盟國本身，加上軍方再度提出彈藥不足及平民傷亡風險等評估，最終促使川普決定暫緩攻擊。
消息人士表示，川普目前只是要求軍方暫停行動，並未完全放棄未來再次空襲伊朗的選項。
波灣盟友也擔憂 防空飛彈不足恐削弱自保能力
庫存短缺問題同樣引發波斯灣盟國憂慮。由於多數波灣國家高度依賴美製愛國者與THAAD防空系統，一旦美國庫存不足，未來若伊朗對區域內美軍基地或盟國發動飛彈、無人機攻擊，各國攔截能力恐受到影響。
多名官員表示，相關疑慮已多次向華府表達，擔心若美國進一步升高衝突，波灣盟國將首當其衝。
五角大廈：軍力仍足以執行任務
對於庫存告急的說法，美國官方公開否認。
五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，美軍仍是全球最強大的軍隊，擁有足夠能力在總統指定的時間與地點執行任何任務，並強調近期已在多個戰區成功完成軍事行動，同時維持保護美國人民與利益所需的戰力。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）也表示，美軍目前仍擁有「遠超過」川普所有戰略目標所需的武器、彈藥與庫存，並指出川普已要求美國國防承包商持續擴大生產武器。
專家：若持續消耗 恐影響未來大國衝突
不過，軍事分析人士指出，高階攔截飛彈並非短時間內可以大量補充，一旦持續高強度作戰，美軍恐面臨更大的戰略壓力。
有知情人士直言，防空攔截飛彈不足，意味著敵方若大量發射自殺式無人機與飛彈，美軍攔截網可能逐漸失效，形成惡性循環，「這種你來我往的消耗戰，永遠不可能真正解決問題。」
分析人士也警告，若美軍持續將大量高階彈藥投入伊朗戰場，未來一旦必須同時應對中國、俄羅斯或北韓等其他潛在軍事衝突，美國的戰備能力恐將受到嚴重考驗。
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