曾因販售行動藍牙麥克風創下 3.9 億元營業額的「麥克風少年」蘇友謙，年少暴富卻不幸跌入染毒、欠債與恐慌症低谷。現年 25 歲的他靠著信仰重獲新生，不僅在臉書吐露心聲，更向父親下跪和解、重回岡山農工就讀高一，每天領取 700 元生活費，坦然面對過去並準備規矩地重返商場。
🟡昔賣麥克風狂賣3.9億！25歲蘇友謙跌谷底
2016 年年僅 15 歲的「麥克風少年」蘇友謙靠著販售行動藍牙麥克風迅速竄紅，5 年內累計營業額高達 3.9 億元，最高峰時單年淨利甚至達 1 億元，被媒體封為「網購神童」。然而年少得志卻帶來沉重心理壓力，使他流連酒店、賭博並不幸染毒，後來因車禍引發嚴重恐慌症與被害妄想症，甚至曾將自己封閉在無光的暗室長達 7 個月，陷入長達三年的黑暗低谷。
🟡社團發文坦言放下驕傲！重讀岡農與父親和解
現年 25 歲的蘇友謙日前也在臉書社團「勵志人生&正能量傳遞」感性發文，坦言自己過去曾因財務落差與父親撕破臉甚至對簿公堂，但走過低谷後才明白「最放不下的是爸爸的愛，有些事不是有錢就能解決」。在藝人李燕引導下受洗信主後，他選擇撤告並向父親下跪道歉。如今父子倆重拾溫暖，他重新回到岡山農工一年級就讀，每天向父親領取 700 元生活費，回歸平凡的高中生生活。
🟡坦然面對千萬元債務！預備規矩地重返商場創業
根據《聯合報》報導，蘇友謙目前落腳高雄與父親同住，雖然過去因高利貸與代言費仍積欠藝人與網紅約上千萬元尾款，但他強調未來有能力時必定全數歸還。目前生活步上正軌的他已著手準備全新的美容電子類產品，等待父親同意後便會規矩地重返電商領域。經歷大起大落的蘇友謙坦言，未來絕不碰毒品與洗錢，並奉勸年輕人切勿為了暴富與魔鬼合作，唯有踏實走正道才能將事業做長久。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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2016 年年僅 15 歲的「麥克風少年」蘇友謙靠著販售行動藍牙麥克風迅速竄紅，5 年內累計營業額高達 3.9 億元，最高峰時單年淨利甚至達 1 億元，被媒體封為「網購神童」。然而年少得志卻帶來沉重心理壓力，使他流連酒店、賭博並不幸染毒，後來因車禍引發嚴重恐慌症與被害妄想症，甚至曾將自己封閉在無光的暗室長達 7 個月，陷入長達三年的黑暗低谷。
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現年 25 歲的蘇友謙日前也在臉書社團「勵志人生&正能量傳遞」感性發文，坦言自己過去曾因財務落差與父親撕破臉甚至對簿公堂，但走過低谷後才明白「最放不下的是爸爸的愛，有些事不是有錢就能解決」。在藝人李燕引導下受洗信主後，他選擇撤告並向父親下跪道歉。如今父子倆重拾溫暖，他重新回到岡山農工一年級就讀，每天向父親領取 700 元生活費，回歸平凡的高中生生活。
根據《聯合報》報導，蘇友謙目前落腳高雄與父親同住，雖然過去因高利貸與代言費仍積欠藝人與網紅約上千萬元尾款，但他強調未來有能力時必定全數歸還。目前生活步上正軌的他已著手準備全新的美容電子類產品，等待父親同意後便會規矩地重返電商領域。經歷大起大落的蘇友謙坦言，未來絕不碰毒品與洗錢，並奉勸年輕人切勿為了暴富與魔鬼合作，唯有踏實走正道才能將事業做長久。
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