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5G月繳799元YouTube Premium一年免月租

▲中華電信父親節期間，月繳799元起的5G方案，可選擇免費12個月YouTube Premium個人方案。（圖／周淑萍攝）

免費期滿自動恢復原價

父親節再推0元購機、VIP折5000元

中華電信迎接父親節及暑假，即日起至9月15日推出「精采5G加值方案」，申辦月繳799元起指定資費、搭配12個月合約，即可從多項影音、音樂服務中任選一項免月租，其中包括YouTube Premium個人方案，以一個月199元來算，相當於一年最高省下2388元。根據中華電信父親節優惠，活動期間申辦「精采5G加值方案」月繳799元起，搭配12個月合約，可從Hami Video電視運動館及影劇館+、KKBOX、Hami書城月讀包及YouTube Premium個人方案中，選擇一項享有12個月免月租優惠，另外加贈10GB行動上網量或熱點分享量。月繳999元方案除了上述服務外，增加Disney+高級方案；月繳1399元方案則再加入Google AI Plus 2TB，使用者同樣只能選擇一項享12個月免月租。民眾若選擇YouTube Premium個人方案，在12個月合約期間內不必另外支付會員月租費，即可使用YouTube無廣告觀看、背景播放、影片下載離線觀看，以及YouTube Music等功能。YouTube Premium個人方案，原價為每月199元，免費使用12個月相當於省下2388元。中華電信提醒，選定的加值服務在12個月合約期間內不得任意更換，也不能單獨取消。優惠期滿後，若用戶沒有主動申請退租，服務將恢復原價並繼續按月收費，因此不打算續用的民眾，應留意優惠到期時間。除了影音會員優惠，中華電信即日起至9月15日也推出父親節5G優惠，申辦月繳1399元指定購機方案，Google Pixel 10a、喬山飛輪健身車及三星65吋4K智慧顯示器最低0元起；符合資格的VIP客戶續約購機，最高還可再折5000元。另外，申辦指定精采5G贈點方案，最高可獲得Hami Point 1萬點，並有機會抽中日本關西樂享周遊券、遊樂園雙人門票及Hami Point等獎項。