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綠營：台北交通、都更、食安都卡在「市長那一關」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日公布競選主視覺與標語，喊出「台北順起來」、「Future，soon」，並批評台北市政「卡卡的」，包括交通、都更、食安、防災、兒童安全及營養午餐等議題都存在卡關情況。對此，台北市長蔣萬安今（5）日僅簡短回應，「我就專注市政」。針對沈伯洋陣營提出「台北順起來」的口號，蔣萬安今被媒體問及「對手認為台北卡卡的，市長覺得哪裡卡？」時，未針對相關批評回應，僅表示「我就專注市政」。沈伯洋競選團隊總幹事吳思瑤4日表示，台北市民生活中有許多「卡卡的」問題，包含交通卡住、都更卡住、食安卡住、防災卡住，甚至孩子安全及營養午餐也可能仍在等待解決。她批評，台北的產業發展、都市建設、與世界連結，以及與中央合作，都像按下暫停鍵，原因就在於「卡在市長那一關」。吳思瑤指出，沈伯洋提出「台北順起來」的概念，就是要處理市民生活中的大小痛點，改革市政弊端與盲點，讓市民不用將時間耗費在等待，也讓城市發展不再停滯。她也說明，競選主視覺以橘色為主，象徵溫暖與活力，搭配兩個白色箭頭，代表向上與順時針循環，呼應沈伯洋強調的城市生態系理念。