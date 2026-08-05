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國軍年度漢光42號演習今（5）日登場，今年首度由第3、第4作戰區各動員1旅級單位，北部為台北後備旅、南部為137旅，總動員人數約5000人。第四作戰區3日實施建置武器實彈射擊，下午為無人機操作課程，其中亮點是全面換裝美援新式M4A1步槍。第四作戰區步兵137旅展開為期14天的全旅動員教召，第四作戰區指出，3日上午實彈射擊前，單位幹部首先說明安全規定、射擊程序及注意事項，隨後依編制專長，區分射擊T75K3手槍、M4A1步槍及班（排）用機槍等武器，召員依序完成各項實彈射擊課目，驗證專長複訓成果，熟稔武器操作及實彈射擊要領。值得一提的是，本次教召射擊，是陸軍換裝美製M4A1卡賓槍以來，首度由召員進行實彈打靶。國軍因應「實戰化」訓練，推動「快速反應射擊」，採臥、跪、立3姿態射擊，並在掩體內出槍瞄準和射擊。下午接續實施無人機操作訓練，由教官針對無人機性能、操作方式、安全規範及戰術運用實施教學與說明，並透過實作示範，讓召員了解無人機飛行控制、任務運用及基本操作程序；召員在幹部的引導下，進行無人機操作與飛行練習，逐步熟悉操控技巧，奠定無人機運用基礎。