我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯致癌油案愈演愈烈，演變成政治攻防。民進黨團今（5）日於立法院衛環委員會進行臨時提案，建請食藥署公開今年7月4日當天的專家會議紀錄。衛福部長石崇良表示，「我們今天就會把所有會議紀錄公開。」民進黨團今日在立法院衛環委員會提出臨時提案「針對食藥署7月4日召開專家會議，請各領域專家出席，包含食品安全、毒理及風險評估等，共同檢視中聯公司於7月3日提送台中市政府的『異常發生原因分析、矯正措施及預防再發措施報告』，並由中聯公司列席說明相關報告。經專家審慎討論後，認定中聯公司未提出有效改善措施，決議不准復工一事。」，建請食藥署公開115年7月4日當天的專家會議紀錄，讓社會各界充分瞭解討論內容及決策依據，以落實資訊公開、政策透明，避免外界造成誤解或不實傳播。同時也請食藥署將當日會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關，以正視聽。提案人包括立委林月琴、劉建國、黃秀芳、王正旭等。石崇良則回應，有關提案7月4日當日專家會議相關紀錄或是影音、錄音檔及文件資料等，日前已經全部送交檢調機關查明，讓大家以正視聽，而對於遭指控掩護台糖、是「蓋牌」共犯一事，「完全不能接受。」石崇良說，對於這樣的扭曲、指控「我覺得非常痛心、遺憾」，也說「今天會把會議紀錄公開。」