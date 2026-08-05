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▲股民就是選民！韓股崩跌40%惹民怨（圖／美聯社／達志影像）

▲韓股觸發熔斷（圖／路透社／達志影像）

股市投資人，恐怕是南韓政壇最不能得罪的一群選民。近期韓股劇烈震盪，KOSPI指數較6月高點崩跌近40%，大批重押晶片股的散戶慘賠出場，槓桿部位更面臨追繳保證金的壓力。這股怒火如今直接燒向總統李在明，原本被視為重要政績的股市榮景，如今反而成為執政黨的沉重政治包袱，恐衝擊2028年國會選舉選情。民調機構Realmeter數據顯示，李在明支持率周一跌至44.5%，逼近去年6月上任以來最低點。其中30多歲族群的跌幅最為明顯，短短一週內就重挫7.4個百分點，顯示這場股災對年輕世代的衝擊格外沉重。一名40多歲、首次進場的女性「投資小白」受訪時坦言，自己將全部儲蓄和丈夫的退休金全數投入股市，如今帳面已虧損9%。長年支持民主黨的她語帶失望地說：「下次選舉不會去投票了。」這句話，也道出不少南韓散戶此刻的心聲。明知大學政治學教授申烈（Shin Yul，音譯）分析指出，散戶的怒火恐讓民主黨在2028年國會大選中「很難」勝出。他更直言，李在明當初鼓勵全民進場買股，某種程度上等於是「自找麻煩」，如今股市反轉，民怨自然反噬到執政黨身上。事實上，李在明本人過去也曾是散戶出身，競選時他信心滿滿地承諾，將在2030年前把長年徘徊在2000點區間的KOSPI推升至5000點，並鼓勵國民將資產從房地產轉向股市。今年6月KOSPI一度逼近8000點時，他仍公開表示「市場被低估」，喊話力道十足。如今股市重挫近4成，這番話語聽在慘賠散戶耳中，格外諷刺。南韓約有1500萬人投資股票，占總人口近三分之一，股市動向牽動的民心範圍相當廣泛。南韓政府5月底首次核准單一股票槓桿型ETF，短短數週內便吸引超過100億美元資金，瘋狂押注三星電子與SK海力士等指標晶片股。然而，隨著市場反轉重挫，金融監督院院長李燦鎮公開表示遺憾，監管單位也隨即緊急收緊交易門檻，試圖降溫過熱的槓桿投資風氣，但為時已晚，大量散戶早已深陷虧損泥淖。南韓財長具潤哲週二承諾，將「從根本改善資本市場體質，以減緩股市波動」，試圖穩定投資人信心。不過，這場股災所引爆的民怨，已讓原本被視為李在明重要政績亮點的股市榮景，徹底翻轉為執政黨最頭痛的政治變數，也再次印證：得罪股民，恐怕比得罪任何一個政黨派系都還要致命。