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CoCo：買一送一！2杯85元 三大父親節手搖飲料優惠

買一送一！

▲LINE領券開喝「金桔檸檬、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶」任選2杯85元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

2杯85元優惠券！

2杯99元門市常態優惠！

五桐號：2026文博會限定！台灣插畫家87小兔聯名杯身

8月暑假炎炎夏日，迎接父親節當然要喝點涼的！CoCo都可表示，今（5）日周三好友日，全台門市「百香雙響炮買一送一」開喝，8月2杯99元常態優惠新增粉角檸檬冬瓜；LINE領取優惠券爽喝葡萄柚果粒茶、金桔檸檬等2杯85元，三大父親節手搖飲料優惠一次整理。CoCo都可表示，8月暑假氣溫狂飆，適逢父親節，送上三大手搖飲料大禮包，幫大家消暑又討爸爸開心。◾️、平均每杯37.5元爽喝新品。於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️◾️8月臨櫃購買、都可訂線上點餐，皆不限杯數購買，「粉角檸檬冬瓜、紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、紅柚雙響炮、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠」任選2大杯只要99元。提醒大家，品項不定期更新，請依門市供應為準。五桐號2026台灣文博會限定合作，攜手台灣插畫家87小兔推出限定設計，即日起至8月12日，更換聯名杯身與封膜，並嚴選台灣金鑽鳳梨、推出期間限定聯名「島嶼鳳梨系列」手搖飲料，在台北南港展覽館攤位現場開喝。