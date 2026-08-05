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桃園市長張善政3日舉行首場說明會，被視為拚連任的起手式，然而其所提的市立醫院等政見，卻讓基層質疑，為何三年前不做，現在急就章只是凸顯過去的怠慢。據了解，近來藍營基層有所鬆動 ，部分里長對於力挺張善政不再不遺餘力，另有熟知桃園選情的地方人士分析，張善政首場說明會選在觀音，是刻意想塑造打入民進黨桃園市長參選人黃世杰本陣的形象，但其實張善政三年多來與地方疏離，大家都看在眼裡，「現在可能快要考試了，終於稍微有比較認真的感覺」。張善政3日赴觀音區舉行首場市政說明會，並於會中提到，要興建桃園市立醫院，三分院其一就落腳觀音，同時砲轟中央不給錢；不過，相關言論引起地方議論，質疑選舉考量過重，且躺了三年不做突然說要做，那錢又要從哪來？地方人士認為，張善政在觀音提出市立醫院，充其量只是一個「只可宣傳」的政策，尤其他先要中央補助一半，若爭取不到補助，就說中央不支持桃園所以推動困難，這是典型「先喊價、再甩鍋」，且未來要編列超過100億的預算，要編幾年？且總預算要多少？張善政都沒講清楚。他直言，這種急就章只是凸顯過去的怠慢，更自曝對市政的不熟悉，有市立醫院當然是好事，但桃園的醫療政策不是只有這一項，而是應該要有通盤規劃。另名地方人士表示，張善政過去三年多見不到人影，也甚少公開行程，「現在可能快要考試了，終於稍微有比較認真的感覺」，但張善政與地方疏離，許多過去支持國民黨的里長都對其有怨言，這樣的狀況恐非一兩天可以解決的。該人士說，張善政首場說明會選在觀音，是刻意想塑造打入黃世杰本陣的形象，但平常不理、選舉才來，地方不會買單。他說，該區是黃世杰過去的立委選區，但現在是競選桃園市長，黃世杰勤跑大桃園十三區，擘劃藍圖、規劃市政沒有本陣不本陣的問題，張善政用選舉的心態來推動政策，地方都有感受，因此也已掀起討論，究竟黃世杰是否有望再現2014逆襲奇蹟。針對桃園市選情，黨政人士分析，上屆民進黨換將，才比較受到全國關注，否則過去幾屆選舉，桃園市都不是有高度激情的區域，因此到目前討論度較低的狀況並不讓人意外，此次民進黨的黃世杰起跑較早，桃園選舉還有得打。