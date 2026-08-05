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「小樂」吳思賢和圈外女友Nina穩定交往4年，日前小倆口被拍到穿著居家服外出逛街，小樂幫忙提袋子、開車門，將女友的日常照顧得非常好，他也曾透露兩人有結婚共識，但還沒有時間點，也不排斥先有後婚。根據《CTWANT》報導，小樂吳思賢近來忙著準備8月14日的演唱會，上個月被直擊和交往4年的圈外女友Nina約會，兩人穿著寬鬆的T-shirt，相當愜意有說有笑，互動也不像熱戀中的情侶會黏在一起，反而有種老夫老妻的舒適感。返家時，小樂幫女友提著袋子，另一手則從口袋掏出鑰匙開門，上車時小樂也貼心幫女友拉開車門，對女友非常體貼細心。事實上，小樂之前曾透露兩人有共識朝結婚方向前進，但沒有設定什麼時候，也不排斥先有後婚，但也不希望太快，畢竟如果懷孕，一定得花時間好好照顧女友，希望先努力工作，存到8、9位數的存款再迎接下一步。