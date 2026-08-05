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洛杉磯道奇隊今（5）日作客芝加哥小熊隊，推出交易大限前搶下的賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。儘管史庫柏展現王牌本色，繳出6局狂飆6K僅失2分的優質先發，但退場後道奇牛棚集體崩盤，打線也遭到壓制，最終道奇以1：5不敵小熊，悲情吞下本季最慘烈的5連敗。首度穿上藍白戰袍的史庫柏，一登場就頂住小熊主場排山倒海的噓聲。前兩局他用近160公里的剛猛速球搭配刁鑽變速球，接連送出三上三下。雖然在第3局被敲追平轟，以及第6局因幸運內野安打失掉第2分，但史庫柏主投6局僅被敲4安失2分、送出 6 次三振，精采完成加盟道奇的首秀。然而，史庫柏的降臨並未能立刻終止道奇近期低迷的近況。7局下道奇換上牛棚要角維西亞（Alex Vesia）與菲利普斯（Evan Phillips），兩人卻遭到小熊打線暴打，包括日本好手鈴木誠也敲出適時安打，單局痛失2分；第8局守護神狄亞茲（Edwin Díaz）再挨轟，局勢徹底失控。打線方面，道奇僅靠著塔克（Kyle Tucker）第2局的陽春砲拿到唯一的1分，後續打擊嚴重熄火。擔綱指定打席的大谷翔平本場4打席敲出1支左外野巧妙安打，順利將個人連續安打場次推進至第8場，可惜未能帶起球隊反攻氣勢。敗給小熊後，道奇隊戰績來到69勝45敗，不僅吞下本季最慘烈的5連敗，交易獲得史庫柏後球隊更是吞下0勝的尷尬窘境。由於牛棚受傷名單不斷擴大，道奇急需在明日系列賽最後一戰反彈，屆時小熊將推出日本名投今永昇太先發登板。