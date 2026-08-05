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潛水網紅李潤潤昨（4）日傳出離世消息，讓不少親友及潛水圈好友震驚不已。她的母親昨晚也在臉書發文證實噩耗，透露女兒已完成追思禮拜，悲痛寫下：「昨天寶貝潤潤畢業了，我的魚兒完成了她人生的畢業典禮。」而李潤潤生前最後一篇公開貼文，如今也被網友翻出，短短一句「年輕真好」，更令人不勝唏噓。李潤潤的母親昨日在臉書發文表示，感謝各地親友、閨蜜及潛友特地撥空參加女兒的追思禮拜，陪伴她走完人生最後一程。她也向所有曾陪伴、照顧李潤潤的人致謝，「身為媽媽我要謝謝你們，在潤潤生前給她的陪伴，不吝給予她溫暖與幫助，我都替她記著，願上帝祝福眷顧每一位愛護善待潤潤的朋友們。」而李潤潤最後一次更新臉書是在7月23日，她分享Facebook「10年前動態回顧」，照片中與多位好友聚餐、舉杯歡笑，畫面充滿青春氣息，她僅簡單寫下4個字「年輕真好」。而回顧的原始貼文則是2016年7月23日所發，當時她寫著「大家已經累瘋了…失去理智中…」，沒想到如今竟成為她生前最後一則公開發文，也讓不少粉絲看了格外鼻酸。消息曝光後，不少網友紛紛湧入留言悼念，「潤潤⋯一路好走」、「真的太….震驚了一直不敢相信」、「事情發生的好突然！久而不見的同學發生這種事情，真的感到人生無常辛苦您了，願潤潤一路好走，也願您和家人節哀保重。」、「前幾天才在想說好久沒跟潤潤見面，沒想到就看到這個消息」。