我是廣告 請繼續往下閱讀

全球最頂級的奢華時尚品牌愛馬仕Hermès召開業績發表會，交出一張平穩成績單，但股價卻大跌逾11%，更受矚目的是Hermès執行董事Axel Dumas表示，Hermès最關鍵的指標要看中國豬肉價格是否回升？謝金河在臉書也以「柏金包看中國豬肉價」發文指出，過去歐洲的精品都靠來自中國人的消費，LV今年中國的占比逾29%，不過，中國人的消費力正在下降，歐洲正面臨中國內捲壓力，看起來愛馬仕要等豬肉價格回升，恐怕還要繼續等下去。賣最貴柏金包的愛馬仕為什麼會和中國豬肉價格扯上關係？謝金河點出關鍵，原來愛馬仕的主力市場在大中華地區，今年上半年占比達43%，去年最高一度到52%，中國市場的銷售影響愛馬仕業績。Hermès執行董事Axel Dumas認為豬肉價格，房地產及股市是影響愛馬仕未來的3大關鍵因素！簡單來說就是中國的內需。謝金河表示，過去歐洲的精品都靠來自中國人的消費，LV今年中國的占比逾29%，不過，中國人的消費力正在下降，歐洲正面臨中國內捲壓力。像福斯汽車靠中國撐大市場，如今中國汽車反噬過來，福斯汽車節節敗退，下一步是大裁員。中國的豬肉價格已下跌10年，連穩懋最後都斷尾退場。謝金河分析，照理說，中國一年吃掉7億隻豬，市場那麼大，養豬一定會賺大錢，結果不是那回事，養豬的全賠錢。今年公布上半年業績的20家豬企，共虧損183.3億人民幣，看起來愛馬仕要等豬肉價格回升，恐怕還要繼續等下去。謝金河也坦言，第一次看到柏金包的未來和豬價連結，感覺很新奇，也值得記錄一下。