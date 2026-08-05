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▲年薪15萬美元才活得下去！連蜘蛛人也扛不住紐約物價（圖／美聯社／達志影像）

如果蜘蛛人真的生活在現實中的紐約市，他恐怕連房租都難以負擔。據《紐約郵報》報導，大蘋果的生活成本，才是蜘蛛人真正的超級反派。專家分析指出，面對2026年持續攀升的物價與高不可攀的房地產價格，這位「友善鄰里的英雄」可能得過著比打擊犯罪更艱難的生活，甚至被迫接近無家可歸的邊緣。彼得帕克（Peter Parker）或許只能在皇后區阿斯托里亞（Astoria）尋找較為平價的住所。據推測，這也是他在「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）中的居住地。至於漫畫中梅姨（Aunt May）位於森林小丘（Forest Hills）的家，恐怕已經成為價值數百萬美元的豪宅。一名房地產專家向《紐約郵報》表示，這間位於Ingram Street一帶的住宅，如今已是當地熱門地段。Serhant房地產公司的副經紀人Kayla Lee指出：「森林小丘的Ingram Street現在非常受歡迎。」她表示，該區房價每平方英尺已突破1200美元，因此依照房屋大小不同，估值可能落在250萬至400萬美元之間。換句話說，這筆金額恐怕會狠狠消耗蜘蛛人的「蜘蛛存款」。畢竟，對一名沒有薪水、每天冒險拯救城市的英雄而言，紐約高昂的生活成本，可能比任何反派都更難對付。彼得白天只能靠送披薩，以及替地方報紙擔任攝影師維生。如果不是梅姨當年可能從班叔叔（Uncle Ben）的死亡撫恤金中獲得一筆補償，兩人的生活恐怕更加困難。即使擁有這棟充滿回憶的房子，彼得和梅姨仍至少需要年收入30萬美元，才有能力負擔30年房貸。不過，Lee也指出，這間住宅的一大優勢是沒有昂貴的社區管理費。相比之下，阿斯托里亞可能才是蜘蛛人更符合現實的選擇。近年的漫威電影宇宙作品中，湯姆霍蘭德飾演的蜘蛛人版本，也逐漸將故事背景移至這個皇后區社區。然而，即使住在阿斯托里亞，彼得也不太可能選擇最豪華或最熱門的區域。他可能會避開31街地鐵線附近較昂貴的地段，轉而尋找靠近東河一帶較便宜的住所。理想情況下，他或許能找到一間月租約1800美元的小套房。如果蜘蛛絲還不足以解決所有交通問題，他可能還得支付每月約250美元的停車費，養一輛代步車。「雖然這些地方相對便宜，但也不一定很快出租，因為價格低通常有原因。」Lee表示，「可能樓層較低，也可能採光或視野不佳。」除了住房成本之外，即使不考慮房價，紐約本身高昂的生活費，也可能成為蜘蛛人最大的敵人，甚至比「邪惡六人組」（Sinister Six）更加難纏。Gristedes超市執行長、億萬富豪卡齊馬蒂迪斯（John Catsimatidis）認為，如果蜘蛛人想在紐約維持較舒適的生活，至少需要年收入15萬美元。他表示，光是食品與日常生活開銷，彼得每天可能就需要花費約125美元。然而，蜘蛛人的現實收入並不理想。彼得帕克曾靠送披薩維生，也曾替虛構報紙號角日報（Daily Bugle）擔任自由攝影記者。根據Indeed上皇后區Domino's外送員職缺資料，薪資約每小時17美元；若以每周工作40小時計算，年收入約為35,360美元。另一方面，ZipRecruiter顯示，紐約市兼職攝影師平均年收入約46,327美元。即使彼得同時兼做兩份工作，一年收入大約也只有81,687美元，仍遠低於紐約生活所需的15萬美元標準。或許，他只能期待富有好友哈利奧斯朋（Harry Osborn）伸出援手。但從另一個角度來看，彼得可能根本沒有足夠時間兼職賺錢，因為他的大量時間都投入在打擊犯罪。卡齊馬蒂迪斯認為，蜘蛛人不僅忙碌，甚至還得擔心紐約的治安問題。「我想他會非常忙，而且過馬路時也必須非常小心。」他說，「也許他應該搬去邁阿密，那裡可能更安全。」不過，蜘蛛人也擁有一般紐約居民沒有的優勢——蜘蛛絲。他可能可以直接在城市間穿梭，避開駕車進入曼哈頓中城時需要支付的新壅塞費。但即使如此，彼得仍有其他固定支出。身為科技高手、擁有大量電子設備的蜘蛛人，一套高品質Spectrum網路方案，每月也可能增加約60美元負擔。此外，湯姆霍蘭德版本的蜘蛛人還面臨另一項現實問題：他在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）中為了更大的使命，放棄了進入麻省理工學院（MIT）的機會，這可能影響他的租屋信用條件。「我認為現在的租屋市場會更加重視收入證明，尤其是大樓物業管理方面。」Lee表示，「通常都會進行信用審查。」不過，她也認為，皇后區一些願意出租自住房樓層的屋主，或許會願意給蜘蛛人一個機會。「如果屋主認識他、喜歡他的個性，也看到他努力生活，我相信一定有人願意合作。」她笑說，「如果他穿著完整蜘蛛人制服來找我租房，我想很多房仲都會非常興奮。我知道我一定會想和蜘蛛人合作。」對彼得帕克而言，真正難纏的敵人或許從來不只是綠惡魔、八爪博士或其他超級反派，而是紐約市那張永遠高昂的生活帳單。