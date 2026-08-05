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第5名：賽特·羅林斯（Seth Rollins）

第4名：寇特·安格（Kurt Angle）

第3名：約翰·希南（John Cena）

第2名：羅曼·瑞恩斯（Roman Reigns）

第1名：送葬者（The Undertaker）

隨著雷斯納（Brock Lesnar）在與費米（Oba Femi）的《夏日狂潮》（SummerSlam）賽事後宣布從職業摔角界退休，現在正是回顧他傳奇生涯的最佳時機。雷斯納偉大的生涯有過許多對手，無論是年輕世代的瑞恩斯或羅林斯，還是老一代的名人堂級選手希南、安格和送葬者，都與其打過精彩摔角戰役。在8月4日星期二的《帕特·麥卡菲秀》（The Pat McAfee Show）節目中，雷斯納正式宣布退休。雖然專欄作家HC·格林（HC Green）認為他仍有極大可能會為了沙烏地阿拉伯的《摔角狂熱43》（WrestleMania 43）復出撈金（畢竟WWE曾在2018年的《王冠珠寶》（Crown Jewel）大賽中，成功說服尚恩·麥可（Shawn Michaels）復出與Triple H搭檔對決肯恩（Kane）與送葬者），但目前我們仍先相信他的退休宣告。雷斯納的生涯雖然充滿爭議——包含2004年的突然離開、挑戰NFL失敗、在新日本職業摔角（NJPW）的風波，以及他的MMA與UFC生涯——但他只要待在WWE，幾乎永遠佔據著頭牌位置。如果這真的是終點，現在正是盤點雷斯納生涯5大宿敵的最佳時機。摔角史上最經典的「公事包兌現」非《摔角狂熱31》莫屬。當時羅林斯打斷了雷斯納與瑞恩斯（Roman Reigns）的冠軍主賽，一路衝上擂台並壓制了瑞恩斯奪走冠軍腰帶。羅林斯隨後在2019年的《摔角狂熱35》與《夏日狂潮》中也都擊敗了雷斯納。兩人最後一次交手是在2022年，當時雷斯納在包含羅林斯在內的「行刑室鐵籠戰」（Elimination Chamber）中勝出。作為2003年左右《SmackDown》的招牌人物，雷斯納與安格因為都有業餘摔角背景而成為天作之合。這是唯一入選的雷斯納「首度WWE時期」的宿敵，安格在將「野獸」推向巨星地位的過程中功不可沒。除了在《摔角狂熱19》的主賽中交手（雷斯納在使出流星壓制技時失誤摔傷自己，但仍贏得冠軍）之外，兩人在2003年9月18日上演的「鐵人賽」（Iron Man match）更是公司史上最棒的電視轉播賽事之一。他們最後一戰發生在首屆「豬木基因聯盟」（IGF）賽事中，安格擊敗雷斯納奪得了該聯盟版本的IWGP重量級冠軍。兩人都出自2002年星光熠熠的OVW發展聯盟梯次（同期的還有戴夫·巴帝斯塔（Dave Batista）與蘭迪·歐頓（Randy Orton）），並攜手開啟了「無情侵略時代」（Ruthless Aggression Era）。他們在2003年希南還是「饒舌博士」時期就曾交手；當雷斯納睽違8年回歸時，他第一個攻擊的也是希南，並促成了兩人在《極限規則》（Extreme Rules）的血腥激戰。他們最著名的一役是2014年的《夏季衝擊波》，雷斯納以16記德式背摔徹底輾壓希南奪冠。雷斯納也是希南退休巡迴賽中倒數第3位擊敗他的人，那場一面倒的比賽宛如2014年《夏季衝擊波》的翻版。可以說沒有任何一組宿敵比雷斯納與瑞恩斯更能代表WWE過去的10年。兩人領銜主演了6場付費大賽（PLE）主賽，包含3場《摔角狂熱》與2場《夏季衝擊波》。這段宿敵關係橫跨了多次正反派的轉換，並包含了幾場血腥大亂鬥。保羅·海曼（Paul Heyman）也是其中的關鍵因素，他曾先後擔任雷斯納的代言人與瑞恩斯的智者，並在2021年底至2022年的恩怨中扮演核心角色。兩人的最後一場單打賽是在2022年的《夏季衝擊波》，瑞恩斯在「最後站立者賽」（Last Man Standing match）中擊敗了雷斯納。雖然雷斯納面對瑞恩斯與希南的次數更多，但他摔角生涯中最具傳奇色彩的成就，莫過於在《摔角狂熱30》擊敗送葬者，終結了死神長達21連勝的「不敗神話」。無論是在首度WWE時期還是回歸後，雷斯納在這段宿敵關係中大都佔據上風，送葬者唯一的勝利是在2015年的《夏日狂潮》透過「地獄之門」（Hell's Gate）降服獲勝。雷斯納曾在「地獄鐵籠戰」（Hell in a Cell）中兩度擊敗死神（最後一次交手在2015年）。為了展現對送葬者的敬意，雷斯納在與費米的生涯最終戰中，使出了「墓碑落下技」（Tombstone piledriver）作為最後的致敬。