基隆六合停車場因土地租約屆滿，自8月1日起停止提供臨時停車服務，月租車位也將使用至8月31日，引發地方民眾關注，外界更質疑是台肥公司強制收回土地所致。對此，台肥今（4）日澄清，土地返還作業係依契約及相關法令辦理，主因是承租業者至租約屆滿前，仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，因此無法合法持續營運。
台肥表示，該筆位於基隆東明路的土地，自2018年起經公開標租，由富山公司承租作為路外公共平面停車場使用，租期累計8年6個月，最近一期租約已於2026年6月30日屆滿。
台肥指出，承租業者於租賃期間曾三度取得基隆市政府核發的停車場登記證，但本次租約屆滿前，尚未完成登記證更新及相關行政程序。依現行規定，路外公共停車場須經主管機關核准並取得有效停車場登記證後，才能對外營業，因此台肥必須依契約及法令辦理土地返還。
考量六合停車場長期提供周邊居民、通勤族及大型車輛停放使用，台肥表示，理解停車場停止營運將對地方交通及停車需求造成影響，因此在租約屆滿後，仍提供兩個月緩衝期至8月31日，讓既有月租車主持續停放，也要求業者妥善處理月租客戶權益、車輛移置及後續營運善後事宜。
台肥強調，後續仍將持續與業者保持溝通，在兼顧地方停車需求的同時，也必須遵循停車場管理法令及契約規範。由於業者目前尚未完成合法營運所需程序，台肥只能依法辦理土地返還及後續點交作業，確保土地使用符合相關規定。
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考量六合停車場長期提供周邊居民、通勤族及大型車輛停放使用，台肥表示，理解停車場停止營運將對地方交通及停車需求造成影響，因此在租約屆滿後，仍提供兩個月緩衝期至8月31日，讓既有月租車主持續停放，也要求業者妥善處理月租客戶權益、車輛移置及後續營運善後事宜。
台肥強調，後續仍將持續與業者保持溝通，在兼顧地方停車需求的同時，也必須遵循停車場管理法令及契約規範。由於業者目前尚未完成合法營運所需程序，台肥只能依法辦理土地返還及後續點交作業，確保土地使用符合相關規定。