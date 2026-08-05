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▲台肥公布基隆東明路用地租賃時序，指出自2018年公開標租由富山公司經營六合停車場，歷經三次續租；因承租業者於租約屆滿前仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，台肥依法辦理土地返還，並提供至8月31日的兩個月緩衝期，協助既有月租車主及業者完成後續安排。（圖/台肥提供）

基隆六合停車場因土地租約屆滿，自8月1日起停止提供臨時停車服務，月租車位也將使用至8月31日，引發地方民眾關注，外界更質疑是台肥公司強制收回土地所致。對此，台肥今（4）日澄清，土地返還作業係依契約及相關法令辦理，主因是承租業者至租約屆滿前，仍未完成停車場登記證更新及相關行政程序，因此無法合法持續營運。台肥表示，該筆位於基隆東明路的土地，自2018年起經公開標租，由富山公司承租作為路外公共平面停車場使用，租期累計8年6個月，最近一期租約已於2026年6月30日屆滿。台肥指出，承租業者於租賃期間曾三度取得基隆市政府核發的停車場登記證，但本次租約屆滿前，尚未完成登記證更新及相關行政程序。依現行規定，路外公共停車場須經主管機關核准並取得有效停車場登記證後，才能對外營業，因此台肥必須依契約及法令辦理土地返還。考量六合停車場長期提供周邊居民、通勤族及大型車輛停放使用，台肥表示，理解停車場停止營運將對地方交通及停車需求造成影響，因此在租約屆滿後，仍提供兩個月緩衝期至8月31日，讓既有月租車主持續停放，也要求業者妥善處理月租客戶權益、車輛移置及後續營運善後事宜。台肥強調，後續仍將持續與業者保持溝通，在兼顧地方停車需求的同時，也必須遵循停車場管理法令及契約規範。由於業者目前尚未完成合法營運所需程序，台肥只能依法辦理土地返還及後續點交作業，確保土地使用符合相關規定。