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國民黨台北市議員楊植斗等人日前發起絕食抗議行動，國民黨立委、醫師蘇清泉當時前往凱道關心，並替絕食青年進行血壓、血氧等基本生理評估；不過，事後有民眾向台北市衛生局檢舉，質疑蘇清泉未經事先報准就在現場執行醫療業務，涉嫌違反相關規定。對此，蘇清泉狠酸，總統賴清德也曾在公開場合救過人，那是不是也要報備，「這個是無聊，真的是」！蘇清泉今（5）日受訪時表示，當天原本已離開立法院，準備前往私人行程途中，接獲通知指出凱道有4名絕食青年身體狀況不佳，因此基於醫師職責趕往現場探視。他指出，抵達後發現幾名年輕人已出現嘴唇龜裂、眼眶凹陷及脫水等情況，因此立即進行聽診、量測血壓及血氧等基本檢查，以評估身體狀況，這些都是緊急探視時必要的醫療評估。針對遭民眾檢舉未經報准執行醫療行為，蘇清泉則提到，自己過去曾多次在高鐵上協助救人，高鐵廣播經常詢問車上是否有醫師或醫護人員，接獲廣播後，不少醫師都會第一時間趕往現場協助，「如果要報備，是不是整個臺南、高雄往上走7、8個縣市都要一直報備？」話鋒一轉，蘇清泉將矛頭指向總統賴清德，指其過去也曾有救人的經驗，這個是不是也要報備？真的是無聊。他最後呼籲，本來就是秉持著「救人第一」，希望外界不要去戕害、澆熄醫護人員挺身而出的熱忱。