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粗糙畫面更有趣 還原高中生日常

▲製作團隊用真人照片，加上對話框相當有趣。（圖／翻攝自Steam）

湊錢上架 開放免費下載

▲玩家選擇不同的對話選項，會有不同的結局。（圖／翻攝自Steam）

《完蛋！我被男同學包圍了》相關資訊

近期Steam上出現一款吸引眾人目光的戀愛遊戲《完蛋！我被男同學包圍了》，這是一款中國高中生運用自己拍攝的照片，加上對話框製作而成的戀愛互動遊戲，他們一起湊了100美元（約新台幣3229元），把遊戲上架Steam，玩家可免費下載遊玩，看似粗糙的遊戲畫面，卻充滿學生的幽默、校園日常，讓不少玩家都想起自己的學生時代。《完蛋！我被男同學包圍了》遊戲致敬《完蛋！我被美女包圍了》，《完蛋！我被男同學包圍了》故事背景是在高中校園，玩家將扮演一名普通的高中生，突然被不同個性的男同學包圍的校園日常，玩家們可跟男同學們互動，透過不同的對話選擇，得到不同的遊戲結局，也可跟每位男同學進行專屬的故事線。這款遊戲畫面都是製作團隊親自拍攝，直接使用真人照片，搭配文字對話選項，相當樸實、有趣。遊戲對話中二、無厘頭，完美還原高中男生的搞怪日常，讓許多玩家想到過去跟同學打鬧的學生時光。《完蛋！我被男同學包圍了》製作團隊是一群同宿舍的中國高中生，有玩家指出，他們自己製作完遊戲後，一起湊出100美元（約新台幣3229元）的Steam上架費，並開放玩家免費下載，讓其他玩家們稱讚「甚至是免費遊戲不盈利」、「太好了，我又有新遊戲可以玩了，最近都沒新遊戲玩」。這款遊戲也被許多Steam玩家評為「壓倒性好評」，Threads上也有不少玩家互相推坑朋友遊玩，「不行，這遊戲不能只有我玩到」、「裡面只有桌球桌是直的，而且不像演的」、「你可以不玩，但一定要推薦給你朋友玩」、「完蛋，我有點想玩了」。2026年8月1日免費下載