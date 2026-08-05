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▲鬼鬼1日在中國上海舉辦粉絲見面會，為了宣傳這場活動日前才特地上小紅書開直播。（圖／微博＠鬼鬼吳映潔）

女星「鬼鬼」吳映潔日前為宣傳8月1日在上海舉辦的出道20週年粉絲見面會，在小紅書開直播催票，過程中竟脫口表示女性消費力高且「女生容易洗腦」，甚至稱粉絲只要買票「人沒空到場沒關係」，過於直白的發言引發部分網友反彈，質疑其撈錢意圖明顯，痛批她把女粉絲當作ATM（提款機）。鬼鬼日前難得在小紅書開啟直播，原本計畫與粉絲溫馨聊天、分享近況，隨後轉入見面會的宣傳環節。為了衝高門票銷量，鬼鬼在直播中大力動員粉絲購票，並脫口表示只要有買票支持，就算當天抽不出時間親自到場也沒有關係。此言一出，讓部分觀看直播的網友感到不適，認為其宣傳方式過於急切，搶錢意圖過於明顯。不僅如此，鬼鬼更在直播中分享對於直播帶貨的看法，自認相當有潛力轉戰帶貨市場。她分析自己的粉絲群體大多為女性，指出女性不僅消費能力強，還直言「女生容易洗腦」。這番口無遮欄的坦率發言隨即引爆網路爭議，遭不少網友痛批鬼鬼根本是把支持她的女性粉絲當作賺錢工具人。不過面對鋪天蓋地的批評聲浪，許多忠實粉絲也紛紛出面為鬼鬼發聲緩頰。支持者認為鬼鬼自出道以來便以直來直往、一直都很真性情，並沒有惡意，更認為鬼鬼未婚生女作為單親媽媽，獨力撫養女兒，希望多賺點錢也無可厚非。而鬼鬼當天在見面會上的表現確實很賣力，唱跳全都來，讓現場粉絲大為滿足。今年是鬼鬼出道的第20週年，除了剛上線的熱門實境節目《嗨！營業中》第7季外，她過去在中國發展的成績也備受關注。她曾參演《陸貞傳奇》、《少年四大名捕》等熱門陸劇，更是推理綜藝《明星大偵探》（現名《大偵探》）的元老級班底，在節目中因敏銳察覺線索而獲得「搜證犬」的封號，綜藝效果十足；鬼鬼在直播時也說自己不排斥回歸，如果有被邀請一定會回去作客。