哥吉拉迷終於等到了！東寶旗下「Godzilla Asia」昨（4）日晚間公開《哥吉拉-0.0》亞洲地區上映時程，確定將於11月6日登上台灣大銀幕，與北美、越南同日上映。前作《哥吉拉-1.0》當年並未在台灣戲院推出，最終直接登上Netflix，讓不少影迷直呼可惜，如今續集敲定台灣檔期，終於能在電影院感受哥吉拉帶來的震撼。
台灣11月6日上映 亞洲多國檔期一次看
前作《哥吉拉-1.0》於2023年推出後席捲全球，不僅創下亮眼票房，更拿下第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎，成為系列電影的重要里程碑。不過電影當時並未安排台灣院線上映，台灣觀眾直到作品登上Netflix後，才有機會觀看。
如今《哥吉拉-0.0》續集來了！觀眾終於可以在大銀幕及震撼音效中，親眼見證哥吉拉再次襲來。《哥吉拉-0.0》將於日本11月3日「哥吉拉日」搶先上映，北美、英國、西班牙、加拿大等地預定11月6日推出。台灣此次不僅確定登上院線，檔期也僅比日本晚3天，幾乎與全球主要市場同步。
根據官方公開的亞洲上映時程，《哥吉拉-0.0》將於11月4日率先在泰國、寮國、印尼及菲律賓推出；新加坡、馬來西亞、汶萊則於11月5日上映；台灣與越南定檔11月6日。至於香港、澳門、印度及中東地區，官方確認電影將會上映，但確切日期仍待後續公布。
9月全球首映 山崎貴親自出席
在正式上映之前，《哥吉拉-0.0》將率先於第64屆紐約影展亮相。主辦單位Film at Lincoln Center宣布，電影獲選為本屆影展「Spotlight Gala」焦點盛會作品，預定於9月26日在紐約Alice Tully Hall舉行全球首映，導演山崎貴及部分演員、製作團隊也將到場出席。
第64屆紐約影展將於9月25日至10月12日舉行，官方資料同時顯示，《哥吉拉-0.0》片長為135分鐘。山崎貴在前作以精湛視覺效果震撼全球，這次再度身兼導演、編劇及視覺特效總監，新作還將以「Filmed For IMAX」規格製作，讓哥吉拉的破壞場面全面升級。
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前作《哥吉拉-1.0》於2023年推出後席捲全球，不僅創下亮眼票房，更拿下第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎，成為系列電影的重要里程碑。不過電影當時並未安排台灣院線上映，台灣觀眾直到作品登上Netflix後，才有機會觀看。
如今《哥吉拉-0.0》續集來了！觀眾終於可以在大銀幕及震撼音效中，親眼見證哥吉拉再次襲來。《哥吉拉-0.0》將於日本11月3日「哥吉拉日」搶先上映，北美、英國、西班牙、加拿大等地預定11月6日推出。台灣此次不僅確定登上院線，檔期也僅比日本晚3天，幾乎與全球主要市場同步。
根據官方公開的亞洲上映時程，《哥吉拉-0.0》將於11月4日率先在泰國、寮國、印尼及菲律賓推出；新加坡、馬來西亞、汶萊則於11月5日上映；台灣與越南定檔11月6日。至於香港、澳門、印度及中東地區，官方確認電影將會上映，但確切日期仍待後續公布。
在正式上映之前，《哥吉拉-0.0》將率先於第64屆紐約影展亮相。主辦單位Film at Lincoln Center宣布，電影獲選為本屆影展「Spotlight Gala」焦點盛會作品，預定於9月26日在紐約Alice Tully Hall舉行全球首映，導演山崎貴及部分演員、製作團隊也將到場出席。
第64屆紐約影展將於9月25日至10月12日舉行，官方資料同時顯示，《哥吉拉-0.0》片長為135分鐘。山崎貴在前作以精湛視覺效果震撼全球，這次再度身兼導演、編劇及視覺特效總監，新作還將以「Filmed For IMAX」規格製作，讓哥吉拉的破壞場面全面升級。