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老闆娘笑稱：已經遮很久

店家被狂刷一星 支持者隨後又狂刷五星

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（4）日晚間到松山區饒河夜市掃街拜票，途經老字號「東發號麵線」時，老闆娘熱情邀請他在店內牆上簽名，同時竟掀開一旁菜單，露出牆上已被遮蓋多時的台北市長蔣萬安2022年簽名，意外成為現場焦點。對此，政治工作者周軒今早將影片曝光，直呼「這真是太誇張了」，立刻吸引超過5萬網友按讚。然而，東發號的Google地標隨後也被藍營支持者狂刷一星，目前評價已掉到3.5顆星。只見周軒曝光的影片畫面中，沈伯洋在東發號大筆揮毫、完成簽名後，老闆娘將牆上一旁寫著「肉焿粒390元／斤、辣椒160元／罐」的紙張掀開，底下竟露出蔣萬安於2022年10月7日留下的簽名！簽名部分牆面可看見油漆色差，可見覆蓋已久。影片中，老闆娘也笑稱已經蓋住很久，一旁有人搭腔稱是「黑歷史」，另有人補充，菜單並非因沈伯洋到訪才臨時蓋上，讓在場一行人笑成一片。周軒事後將此影片分享到社群平台上，直呼「這真的是太誇張了」，引發網友熱議，紛紛表示「下次去饒河夜市要去吃這家」、「一定撥空專程一趟」、「列入要吃店家」、「擔心！大家要多支持他們」、「沈伯洋太受歡迎啦！」、「這一定要去吃爆」、「以前好常吃，原來是自己人」、「店家好帥喔」。不過，影片曝光後，東發號的Google地圖頁面隨即出現大量「一星負評」，大量留言批評「裡外不一的店家」、「貴又不好吃」、「中規中矩，但是染了政治就不會再去了」、「沾染政治立場，觀感不佳」，也有網友號召支持者以五星評價協助店家「補血」，讓原本的掃街插曲進一步演變為網路攻防。沈伯洋昨晚與台北市議員許淑華、洪健益、張文潔及議員參選人郭凡等人一同掃街，現場有民眾排隊合照、高喊加油，也有攤商播放《島嶼天光》並邀請簽名。沈伯洋表示，饒河夜市是自己小時候最常造訪的夜市之一，附近慈祐宮也是過去經常參拜的廟宇，此次重返當地感到格外親切。