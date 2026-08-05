件6折或買3送1優惠，購買冰品任6件可獲得「圭賢杯墊」一個。



我是廣告 請繼續往下閱讀 7-11「日本nijiya聖代」買一送一爆紅！網友一次狂囤好幾組



7-11即起至8月19日前，「日本NIJIYA聖代」買一送一，口味可任選藍莓起司蛋糕／海鹽焦糖堅果，原價89元、特價45元。



有網友大讚好吃，一口氣狂囤8組，「兩種都好吃」、「這系列都好吃」、「可以買 但是我覺得偏甜」、「可以買 但是我覺得偏甜」、「兩種口味都好吃，買一送一很划算」、「NIJIYA的都不錯」。



▲7-11即起至8月19日前，「日本NIJIYA聖代」買一送一。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」） 全家今起送「圭賢」免費周邊！怎麼領取、周邊一覽



全家「全家夏初雪-圭 賢揪你了!」飲料冰品優惠活動今起開跑，指定20元以上（含）飲料及冰品享任選第2 件6折或買3送1優惠。即起至9月1日前，購買指定商品還可以獲得「圭賢」免費周邊小物。



圭賢小卡：購買指定飲料任6件，即可免費獲得限定「 圭賢小卡」一張，小卡背面除印有圭賢簽名， 更收錄由他親筆寫下的驚喜小語，共3款隨機贈送



圭賢杯墊：購買指定冰品任6件，則可獲得限定「圭賢杯墊」一個， 杯墊附有高達10公分的圭賢立牌，喝冷飲時都有圭賢溫暖陪伴，共 2款隨機贈送。



▲全家推出「全家夏初雪-圭賢揪你了!」飲料冰品優惠活動，購買指定飲料或冰品任6件，即可獲得限定小卡或附有10公分圭賢立牌的杯墊。（圖／全家提供） 品任6件，即可於「全家」APP「抽獎趣」獲得一張抽獎券， 有機會將圭賢親筆簽名海報帶回家。而今年適逢圭賢出道20週年，全家同步將台發店打造為「你的圭屬」主題店、 忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店， 店內各處藏有圭賢給圭比特們的悄悄話， 這些文字都是圭賢親筆寫下後進行印刷布置， 邀請粉絲們朝聖打卡。



▲全家同步將台發店打造為「你的圭屬」主題店、忠孝延吉店化身「滿載而圭」主題店。（圖／全家提供）



瞄準盛夏高溫消暑商機！7-11「日本NIJIYA聖代」買一送一在社群爆紅，網友直呼「好吃！真的可以相信日本的冰」，兩種口味有海鹽焦糖堅果、藍莓起司蛋糕可選，原價89元、特價45元。全家則是一口氣推出15款獨家冰飲新品，且找來韓星圭賢擔任活動大使，不僅20元以上飲料及冰品享任選第2