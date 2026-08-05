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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨到饒河夜市掃街拜票，知名店家「東發號麵線」邀請沈伯洋在店裡牆上簽名，不過沈伯洋簽完名之後，老闆娘翻起牆上菜單，秀出被蓋住的台北市長蔣萬安簽名，未料部分網友前往店家的Google地圖評論「洗一星負評」。對此，沈伯洋今（5）日呼籲，對店家留一星負評是條紅線，希望台北市長蔣萬安能呼籲支持者，不要有這類行動。沈伯洋上午受訪時表示，東發號是開了蠻久、他從小就有的店家，也撐過整個疫情，真的是非常好吃的店家，因此要呼籲，不管是喜歡哪一個陣營的候選人，去留下一星負評的情況是一條紅線，希望蔣市長能呼籲其支持者不要有這樣的行動，「我也希望不分黨派，大家的支持者都不要有這樣的行動」。媒體詢問，昨天在簽名時，是否發現隔壁蔣萬安的簽名被蓋掉了嗎？沈伯洋說，昨天好幾個攤商有請他簽名，對攤商而言，因為是政治人物，一起簽名、熱絡氣氛，有時請吃點東西，都是掃夜市的日常。沈伯洋提到，昨天支持者非常熱情，也感謝大家，會把大家的熱情記在心裡，也有遇到民眾反應附近水溝、哪裡的公園，希望能趕快整理，他們也會馬上記錄下來，能夠多多反映市民的心聲。