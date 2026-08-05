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吹哨者公開調查結果 監察院認定徐佳青違法

最高裁處200萬元罰鍰！徐佳青：未收到任何函文

政客爽酸爆：徐佳青，說好的烏龍爆料呢？

僑委會委員長徐佳青，去年遭爆涉嫌替兒子「開後門」參加東沙島體驗活動，事件如今有新進展。媒體爆料指出，吹哨者公布監察院調查函文中，監察院廉政委員會已認定徐佳青涉及違反《公職人員利益衝突迴避法》，後續將依法裁處，依規定最高可裁罰200萬元。不過，徐佳青受訪時則表示，自己尚未收到任何相關公文，因此無法回應內容。事件起源於2025年8月，僑委會舉辦「僑青東沙生態體驗營」，徐佳青與多名僑生一同登上東沙島，卻被爆料同行者中包括她的兒子，而其子原本並不符合活動參加資格，質疑徐佳青涉嫌修改報名條件，讓兒子得以順利報名參與。當時徐佳青強調，相關指控是「烏龍爆料」，否認外界質疑。不過，根據《TVBS》報導，吹哨者近日公開監察院調查結果函文，內容指出，監察院廉政委員會於今年6月17日決議，認定徐佳青關係人參加「2025僑青東沙生態體驗營」一案，已違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條規定，將依法進行裁處。爆料者表示，當初承辦人員根本不知道其中一名參加者就是僑委會主委的兒子，事件曝光後，整個案件歷經長時間調查，不少基層同仁承受極大壓力，甚至有人壓力大到幾近崩潰，不禁痛批：「因為一個人的自私，讓其他完全不知情的公務員，承受很大的壓力。」此外，外界也重新翻出當年的活動報名資料，發現活動資格曾新增3項條件，並放寬18歲以下也可報名，被質疑正是因此讓徐佳青兒子符合資格，進一步引發外界對程序是否量身打造的質疑。根據《公職人員利益衝突迴避法》規定，若機關首長或副首長違反相關規範，依法可裁處10萬元至200萬元罰鍰。消息曝光後，也迅速在社群平台引發熱議，吸引大量網友關注討論。面對監察院調查結果，徐佳青受訪時兩度強調，自己尚未收到任何正式函文，不過，當媒體追問公文是否可能已寄出時，她則一改先前堅定的回應，態度轉軟稱「也許他有寄，但我還沒有收到，也沒有看到內容，所以無法回答 謝謝」。對此，政治粉專「政客爽」也不客氣發文開嗆，綠營狂吹的戰神aka簡舒培師傅、僑委會委員長徐佳青，涉開後門讓兒子參加僑委會的活動，現在可能要被罰了，「笑死，所以徐佳青是說謊嗎？說好的烏龍爆料呢？讓人很難不懷疑，她出國都有很多類似吃甜點的行程欸」，同時也補充說明，目前東沙島仍屬於管制區域，因此尚未開放一般民眾登島參觀。