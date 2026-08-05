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▲陳偉霆主演的《九門》開播後打趴許多同時段的劇。（圖／翻攝自微博@九門官微）

陳偉霆睽違10年穿上軍裝，在新戲《九門》中飾演布防軍官張啟山，為了調查部隊消失的真相，與九門的吳老狗（曾舜晞 飾）展開追查。這10年似乎沒有在陳偉霆身上留下歲月的痕跡，即便他晉升人夫、人父，狀態依舊好到驚人，他在IG分享健身照，只見炸裂的9塊肌在燈光下顯得更加結實，陳偉霆也說，拍攝當時不管多晚都一定會去健身房報到。陳偉霆在IG曬出健身照，只見他裸著上半身，對鏡頭展現練出來的成果，腹肌、鯊魚肌和壯碩的手臂，讓許多女粉看了都忍不住留言，「真是帥氣啊」、「太愛了」、「根本8塊朱古力」、「簡直不要太帥」。陳偉霆也寫下，「回想九門時期，每天收工無論多晚都去老王的健身室打卡，感謝通宵健身房」。《九門》作為2016年《老九門》的正統續作，自2026年7月底在優酷開播，故事從長沙城「401部隊」在軍備醫院集體離奇消失的事件展開，牽扯出百年前的驚天陰謀。陳偉霆為了調查真相，攜手曾舜晞、陳瑤一起進入古墓「隔世樓」，在機關中解開背後陰謀。