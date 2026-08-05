中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共3場比賽，近期2連勝的中信兄弟持續在主場迎戰2連敗的富邦悍將，由「本土王牌」鄭浩均對決鈴木駿輔；味全龍回到天母主場迎戰統一7-ELEVEn獅，蔣銲（John Gant）掛帥對決獅帝芬（Jackson Stephens）；台鋼雄鷹續戰樂天桃猿，由江承諺對決陳克羿，形成一場「土投大戰」。《NOWnews》整理出8月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表

📍中職全年戰績表

📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 19 12-7-0 0.632 -
2 味全龍 19 11-8-0 0.579 1
3 台鋼雄鷹 19 10-9-0 0.526 2
4 統一獅 19 9-10-0 0.474 3
5 中信兄弟 19 8-11-0 0.421 4
6 富邦悍將 19 7-12-0 0.368 5
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 79 50-29-0 0.633 -
2 富邦悍將 79 41-38-0 0.519 9
3 台鋼雄鷹 79 40-38-1 0.513 9.5
4 統一獅 78 38-39-1 0.494 11
5 樂天桃猿 79 36-41-2 0.468 13
6 中信兄弟 78 28-48-2 0.368 20.5
陳克羿交手江承諺　猿、鷹上演「土投大戰」

🟡澄清湖賽事、開賽時間1835

雄鷹目前排名第3，今日推出土投江承諺先發，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率2.75。江承諺本季與桃猿交手4場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。

桃猿目前排名第1，今日由土投陳克羿掛帥，本季出賽8場，拿下3勝4敗，防禦率3.92。陳克羿本季與雄鷹交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿暫居聯盟龍頭，今日推出土投陳克羿掛帥，對決台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）
▲樂天桃猿暫居聯盟龍頭，今日推出土投陳克羿掛帥，對決台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）
鈴木駿輔扛悍將止敗重任　對決兄弟鄭浩均

🟡洲際賽事、開賽時間1835

兄弟目前排名第5，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽13場，拿下4勝5敗，防禦禦5.96。鄭浩均本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率8.76。

悍將目前排名第6，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽14場，拿下7勝4敗，防禦率2.19。鈴木本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發交手中信兄弟。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發交手中信兄弟。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
龍隊「雙冠王」蔣銲掛帥　交手獅隊獅帝芬

🟡天母賽事、開賽時間1835

龍隊目前排名第2，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽14場，拿下6勝2敗，防禦率1.41。蔣銲本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.45。

獅隊目前排名第4，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽15場，拿下7勝6敗，防禦率2.68。獅帝芬本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.90。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍洋投蔣銲今日先發交手統一獅，目標本季個人第7勝。（圖／味全龍提供,2026.7.28）
▲味全龍洋投蔣銲今日先發交手統一獅，目標本季個人第7勝。（圖／味全龍提供,2026.7.28）
❗️8/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：29度至31度

降雨機率：20%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：30度至31度

降雨機率：20%

📍天母球場（室外球場）

氣溫：30度至32度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...