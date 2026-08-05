中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共3場比賽，近期2連勝的中信兄弟持續在主場迎戰2連敗的富邦悍將，由「本土王牌」鄭浩均對決鈴木駿輔；味全龍回到天母主場迎戰統一7-ELEVEn獅，蔣銲（John Gant）掛帥對決獅帝芬（Jackson Stephens）；台鋼雄鷹續戰樂天桃猿，由江承諺對決陳克羿，形成一場「土投大戰」。《NOWnews》整理出8月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月5日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月5日賽前）：
陳克羿交手江承諺 猿、鷹上演「土投大戰」
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出土投江承諺先發，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率2.75。江承諺本季與桃猿交手4場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。
桃猿目前排名第1，今日由土投陳克羿掛帥，本季出賽8場，拿下3勝4敗，防禦率3.92。陳克羿本季與雄鷹交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
鈴木駿輔扛悍將止敗重任 對決兄弟鄭浩均
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第5，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽13場，拿下4勝5敗，防禦禦5.96。鄭浩均本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率8.76。
悍將目前排名第6，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽14場，拿下7勝4敗，防禦率2.19。鈴木本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊「雙冠王」蔣銲掛帥 交手獅隊獅帝芬
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第2，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽14場，拿下6勝2敗，防禦率1.41。蔣銲本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.45。
獅隊目前排名第4，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽15場，拿下7勝6敗，防禦率2.68。獅帝芬本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.90。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️8/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月5日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|19
|12-7-0
|0.632
|-
|2
|味全龍
|19
|11-8-0
|0.579
|1
|3
|台鋼雄鷹
|19
|10-9-0
|0.526
|2
|4
|統一獅
|19
|9-10-0
|0.474
|3
|5
|中信兄弟
|19
|8-11-0
|0.421
|4
|6
|富邦悍將
|19
|7-12-0
|0.368
|5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|79
|50-29-0
|0.633
|-
|2
|富邦悍將
|79
|41-38-0
|0.519
|9
|3
|台鋼雄鷹
|79
|40-38-1
|0.513
|9.5
|4
|統一獅
|78
|38-39-1
|0.494
|11
|5
|樂天桃猿
|79
|36-41-2
|0.468
|13
|6
|中信兄弟
|78
|28-48-2
|0.368
|20.5
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出土投江承諺先發，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率2.75。江承諺本季與桃猿交手4場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。
桃猿目前排名第1，今日由土投陳克羿掛帥，本季出賽8場，拿下3勝4敗，防禦率3.92。陳克羿本季與雄鷹交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
兄弟目前排名第5，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽13場，拿下4勝5敗，防禦禦5.96。鄭浩均本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率8.76。
悍將目前排名第6，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽14場，拿下7勝4敗，防禦率2.19。鈴木本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第2，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽14場，拿下6勝2敗，防禦率1.41。蔣銲本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.45。
獅隊目前排名第4，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽15場，拿下7勝6敗，防禦率2.68。獅帝芬本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.90。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。