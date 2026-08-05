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⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 19 12-7-0 0.632 - 2 味全龍 19 11-8-0 0.579 1 3 台鋼雄鷹 19 10-9-0 0.526 2 4 統一獅 19 9-10-0 0.474 3 5 中信兄弟 19 8-11-0 0.421 4 6 富邦悍將 19 7-12-0 0.368 5

⚾2026年中職全年戰績表（截至8月5日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 79 50-29-0 0.633 - 2 富邦悍將 79 41-38-0 0.519 9 3 台鋼雄鷹 79 40-38-1 0.513 9.5 4 統一獅 78 38-39-1 0.494 11 5 樂天桃猿 79 36-41-2 0.468 13 6 中信兄弟 78 28-48-2 0.368 20.5

▲樂天桃猿暫居聯盟龍頭，今日推出土投陳克羿掛帥，對決台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）

▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日推出日籍投手鈴木駿輔先發交手中信兄弟。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

▲味全龍洋投蔣銲今日先發交手統一獅，目標本季個人第7勝。（圖／味全龍提供,2026.7.28）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共3場比賽，近期2連勝的中信兄弟持續在主場迎戰2連敗的富邦悍將，由「本土王牌」鄭浩均對決鈴木駿輔；味全龍回到天母主場迎戰統一7-ELEVEn獅，蔣銲（John Gant）掛帥對決獅帝芬（Jackson Stephens）；台鋼雄鷹續戰樂天桃猿，由江承諺對決陳克羿，形成一場「土投大戰」。🟡澄清湖賽事、開賽時間1835雄鷹目前排名第3，今日推出土投江承諺先發，本季出賽13場，拿下4勝3敗，防禦率2.75。江承諺本季與桃猿交手4場，拿下1勝，對戰防禦率2.35。桃猿目前排名第1，今日由土投陳克羿掛帥，本季出賽8場，拿下3勝4敗，防禦率3.92。陳克羿本季與雄鷹交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間1835兄弟目前排名第5，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽13場，拿下4勝5敗，防禦禦5.96。鄭浩均本季與悍將交手3場，拿下1勝1敗，對戰防禦率8.76。悍將目前排名第6，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽14場，拿下7勝4敗，防禦率2.19。鈴木本季與兄弟交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.75。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間1835龍隊目前排名第2，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽14場，拿下6勝2敗，防禦率1.41。蔣銲本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率1.45。獅隊目前排名第4，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽15場，拿下7勝6敗，防禦率2.68。獅帝芬本季與龍隊交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率0.90。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：20%📍洲際球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：20%📍天母球場（室外球場）氣溫：30度至32度降雨機率：20%