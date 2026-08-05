國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今（5）日公布競選官方網站「臺中味 Taichung Way」。有別於一般競選網站以政策條列、政見說明為主，新網站改以一則則在地人物故事串連百項政見，希望透過市民的生活經驗，呈現城市治理藍圖。江啟臣表示，「臺中味」不只是味道，更是一座城市的生活風格與做事方式。
江啟臣表示，「臺中味」不僅代表味蕾上的感受與食物記憶，更象徵台中的做事方法、生活步調與城市格調。他特別將「味」延伸詮釋為「WAY」，希望串起台中的過去、現在與未來，也象徵這座城市持續前進的方向。
他指出，官網捨棄過去傳統競選網站單調、條列式的政見呈現方式，改以市民故事為主軸，從日常生活中的需求與不便出發，對應提出具體政策解方，再一步步勾勒科技與人文並進的城市願景。
五大主軸打造「少點政治味、多點人情味」
競選團隊副主委、立委黃健豪介紹網站設計時表示，官網以溫暖的米白色為基底，搭配沉穩的海洋藍，希望營造舒適、耐讀的閱讀體驗，讓不同年齡層的市民都能輕鬆瀏覽。
網站共規劃五大主軸，包括呈現在地產業與各行各業人物故事的「臺中味道」、分享施政理念與團隊互動的「臺中做事」、提出「十大亮點、百大政策」願景的「臺中未來」、收錄新聞與影音紀錄的「臺中現場」，以及整合服務處資訊的「臺中集合」。
黃健豪表示，希望透過網站打造一個「少一點政治味、多一點人情味與生活感」的互動平台，讓市民不只是閱讀政見，更能從一個個真實故事中，看見未來台中的發展方向與城市願景。
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他指出，官網捨棄過去傳統競選網站單調、條列式的政見呈現方式，改以市民故事為主軸，從日常生活中的需求與不便出發，對應提出具體政策解方，再一步步勾勒科技與人文並進的城市願景。
五大主軸打造「少點政治味、多點人情味」
競選團隊副主委、立委黃健豪介紹網站設計時表示，官網以溫暖的米白色為基底，搭配沉穩的海洋藍，希望營造舒適、耐讀的閱讀體驗，讓不同年齡層的市民都能輕鬆瀏覽。
網站共規劃五大主軸，包括呈現在地產業與各行各業人物故事的「臺中味道」、分享施政理念與團隊互動的「臺中做事」、提出「十大亮點、百大政策」願景的「臺中未來」、收錄新聞與影音紀錄的「臺中現場」，以及整合服務處資訊的「臺中集合」。
黃健豪表示，希望透過網站打造一個「少一點政治味、多一點人情味與生活感」的互動平台，讓市民不只是閱讀政見，更能從一個個真實故事中，看見未來台中的發展方向與城市願景。
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