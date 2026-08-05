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洛杉磯道奇隊今夏透過重磅交易換來的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），在今（5）日作客芝加哥小熊隊的比賽中迎來轉隊後的首次先發。儘管他主投6局僅失2分繳出優質先發，但受限於道奇打線熄火以及後援投手崩盤，最終吞下個人本季第6敗。道奇隊也以1：5不敵小熊，苦吞本季最長的5連敗。在滿場小熊球迷的噓聲中，史庫柏登上了瑞格利球場（Wrigley Field）的投手丘。他一開局就展現壓制力，連續兩局讓對手三上三下。但在3局下半，他遭到小熊隊史汪森（Dansby Swanson）陽春砲狙擊痛失追平分；6局下半，又因右外野手塔克（Kyle Tucker）判斷失誤形成長打危機，隨後被擊出內野安打再掉1分。總計史庫柏這場道奇處女秀，主投6局用了85球，被敲出4支安打，送出6次三振與2次保送，失掉2分，表現依然具備王牌水準。賽後受訪時，史庫柏談到了首戰的心情：「昨晚躺在床上的時候，我感到非常興奮。這感覺有點像大聯盟初登板，帶著一點緊張。不過我覺得今天的球威和控球都很不錯，棒球就是棒球，比賽就是比賽。我的工作就是做好該做的事，給球隊贏球的機會。」道奇打線此役雖然靠著塔克在2局上半的陽春砲先馳得點，但這也是全隊整場唯一的得分。大谷翔平擔任開路先發，在6局上敲出左外野安打，將連續安打場次推進至8場，全場他4支1，但隨後隊友擊出雙殺打，攻勢瓦解。史庫柏退場後，近期傷兵滿營的道奇後援防線再度崩潰。7局下半，原本表現穩定的維西亞（Alex Vesia）與菲利普斯（Evan Phillips）接連遭到狙擊，其中也包含被日籍好手鈴木誠也（Seiya Suzuki）敲出帶有打點的中外野安打，讓分差持續擴大，最終無力回天。道奇隊自從在交易大限送出3名潛力新秀換來史庫柏後，球隊至今一勝難求。目前牛棚面臨嚴重的傷兵潮，包含崔南（Blake Treinen）等多名主力後援掛傷號，導致上半季引以為傲的牛棚穩定度大幅下滑。隨著這波低氣壓，道奇不僅苦吞本季最長的5連敗，距離大聯盟最速70勝的目標也持續卡關。球隊急需盡快找回投打節奏，以應對接下來激烈的季後賽席次爭奪戰。