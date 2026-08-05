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總統賴清德昨透露，2026年總預算將達到3.6兆餘元，並稱要「強化國防力量，守護國家安全」，傳出國防預算將破兆元，但立法院去年通過的國軍加薪傳出仍未納入預算。不過，國防部長顧立雄今（5）日證實，國防部將依據任務繁重程度檢討加給，包括編現比較低的單位，確實有擴大發放對象、層級，「而非一體（加薪）造成後遺症。」今年度總預算延宕多時，主因就是總預算並未編列藍委徐巧芯主導通過的《軍人待遇調整》，以及藍白力推的《警察人員人事條例》，後來歷經朝野協商最終達成共識，條件之一就是行政院要在半年內提出軍警消待遇修正，回應藍白修法。顧立雄今應立院外交國防委員會邀請，報告「因應敵情與灰色地帶威脅升高，國軍如何強化官兵精神戰力建構及心理韌性作為」，並備質詢。藍委牛煦庭關心明年總預算3.6兆，是否包括立法院去年通過的志願役加薪？顧立雄則說，國防部朝向不斷檢討調整相關加給，軍公教待遇一體調升行政院已經說明，國軍各項加給，將依照勤務繁重的程度會持續檢討。牛則追問，到底有編沒編？顧僅表示，行政院那個屬於軍公教一體加薪的部分。顧立雄說，當時有決議，6個月內提出檢討，這部分有跟行政院人事總處檢討，定案後會跟各界說明。同時他也證實，116年度的總預算，應該會將現在檢討有共識的（加給）納進來，目前也差不多快底定，但發布時機還是由行政院定奪，「我想8月底送預算，應該會在之前就會說明」。牛煦庭則表示，這段時間大家都在談慢慢提升國防預算，在野黨非常堅持，不只是裝備問題，把大家待遇搞好，對於基層士氣還有剛剛講的心理精神會是正面的。顧立雄則表示，國防部立場還是希望透過任務繁重程度，從各項加給不斷檢討，這次確實有擴大發放對象、層級。希望透過加給的方式，也許編現比比較低的，而不是一體性的，一體性會造成某種程度的後遺症。