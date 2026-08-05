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▲譚以欣完成亡夫徐子翔生前遺願，發文坦言看到相關新聞後，心中悲痛再次被掀起；邱瓈寬也現身留言區送上祝福。（圖／翻攝自譚以欣臉書）

台玻夫人徐莉玲日前因港星謝賢過世，在社群發文替張柏芝抱不平，指控謝霆鋒女友王菲曾找巫師傷害張柏芝，引發外界熱議。對此王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）第一時間怒轟「欠揍」，認為相關說法毫無根據，徐莉玲事後也悄悄刪除貼文，風波一度延燒。不過後續傳出徐莉玲其實才剛經歷喪子之痛。她的兒子徐子翔於今年初輕生離世，消息直到近日才曝光，震驚外界。徐子翔與妻子譚以欣結婚僅2年便天人永隔，也讓不少親友相當不捨。譚以欣近日在社群分享完成丈夫遺願的旅行，坦言：「這趟旅行終於可以為你完成最後的遺願，這段日子要不是有上帝，實在無法走到今天，每每走進教堂就感到一股平靜與力量。」然而她也提到，當晚看到新聞後，內心悲痛再度被勾起，「心中的悲痛再次被掀起，過去我們一起面對各種委屈與不平，最後你選擇先離開，我則只能選擇安靜，如今再看到不實內容，彷彿又是二次傷害……」，字句令人鼻酸。值得一提的是，先前才因徐莉玲發文內容震怒、公開批評「欠揍」的邱瓈寬，這次看到譚以欣的貼文後，並未延續風波，而是在留言區留下3個雙手合十的祈禱符號「🙏🙏🙏」，以簡單文字表達關心與慰問，也被不少網友解讀為不計前嫌，將關懷留給失去至親的家屬。