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Retro在台用戶占全球34.2%

▲台灣大哥大月租型用戶可免費兌換價值1190元的Retro Premium一年方案，活動至2026年12月31日止。（圖／台灣大哥大提供）

Retro是什麼？不拚按讚數 每週自動整理生活回憶

Retro Premium多了什麼？影片、回溯都開放

台灣大用戶怎麼領？3步驟完成

▲Retro創辦人暨執行長Nathan Sharp（右）提到，台灣用戶占Retro全球34.2%，為Retro全球最大市場。（圖／台灣大哥大提供）

社群平台充斥演算法推薦、廣告與陌生短影音，讓不少使用者開始尋找更單純的分享空間，近期有不少用戶改玩全新的社交App「Retro」，同時台灣大哥大也宣布成為「Retro」全球首家電信合作夥伴，即日起至2026年12月31日，台灣大哥大月租型用戶即可免費兌換價值1190元的Retro Premium一年方案，只要透過台灣大官網或App領取序號，就能完成升級。Retro由Instagram前團隊成員打造，以「真朋友社群」為核心，主打零演算法、零廣告、零陌生人，不追求公開流量或即時更新，而是讓使用者透過照片週記記錄生活，並與親友分享日常、建立共同相簿。根據台灣大哥大公布資料，台灣用戶目前占Retro全球用戶34.2%，為全球最大市場，在台用戶數突破100萬人。Retro創辦人暨執行長Nathan Sharp表示，台灣是Retro最早受到用戶熱烈支持的市場，台灣用戶對真實互動與生活分享的重視，也持續成為產品功能開發的重要參考。不同於一般社群平台強調即時動態、追蹤人數及內容推薦，Retro採取「週記式生活紀錄」，使用者每週上傳照片後，系統會自動整理生活回憶，不必每天更新貼文。此外，Retro也會定期產生個人生活回顧，將日常照片整理成不同版型；使用者也能邀請親友建立共同相簿，集中保存聚會、旅行及家庭活動等共享時刻。此次台灣大哥大月租型用戶可免費兌換的Retro Premium一年方案，官方標示價值1190元。升級後可使用不限時間回溯功能，查看更早以前的生活紀錄，並支援影片分享、無限分享連結、更多生活回顧版型，以及專屬App圖示等功能，較適合經常使用Retro記錄生活或與親友共享相簿的用戶。活動即日起開放至2026年12月31日，適用對象為台灣大哥大月租型用戶，領取方式如下：