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台北市前市長柯文哲涉京華城案、政治獻金等弊案，一審判刑17年，全案已上訴二審由高院審理，合議庭收案後密集閱卷，昨敲定9月8日下午3時首度開庭，而柯文哲獲准科技監控自今(5)天起將電子腳鐶更換為電子手鐶，今上午他現身北市警局中正第一分局仁愛路派出所更換；事後柯接受媒體聯訪時秀出電子手環，上方貼著「萊爾校長」貼紙，還以文字寫下「我是苯駢芘」。柯文哲受訪表示，電子腳鐐這樣，常常會踢到、踢到腳，所以走路步態就比較不同，最近大概因為全全輔選，走路走太多了，所以在浴室裡面就扭到了。「還好啦，先擺個幾天看看再講」。媒體問到，戴電子手環會不會覺得有點不習慣？柯文哲回應，他也不曉得他為什麼把電子腳鐐換成電子手環，也許法務部想要把他們的行徑都展示一遍吧，先電子腳鐐、再電子手環，下次是看有沒有電子項圈，對不對？「那我實在想不通他給我戴這個目的什麼，他說我會逃亡，我怎麼逃亡？我逃亡幹什麼？」。媒體也問，聽說吳乃仁在拘提期間有坐豪車，然後去健身房健身，然後甚至還有吃東西？柯文哲直言，他不能跟吳乃仁比啊，吳乃仁是賴清德用政治生命保證他清白的，而且吳乃仁侵占的是國家財產。他則是合法政治獻金，再怎樣也是選民、支持者捐的，「我們不會去跟吳乃仁做比較，吳乃仁是賴清德的乾爹，我們怎麼比？」。至於後續9月8日下午3時將開庭，柯文哲說，他也不曉得準備什麼，反正他發現在一審的時候，很認真的準備，但是後來發現法官從來不問問題，所以現在也不曉得準備什麼。他都問大家說，「台灣沒有獨立公正的司法嗎？」那到現在也從來沒有一個人正面的跟他回答說台灣有獨立公正的司法，「最多是我都被人家嘲笑說我太天真了」。