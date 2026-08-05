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《新網球王子》連載17年 系列發行量破6000萬冊

143人合唱紀念歌曲 最終回複製原稿開放應募

▲《Jump Square》9月號推出《新網球王子》完結紀念「最終話B5複製原稿列印套組mini」應募活動，收錄最終回共48頁內容。（圖／翻攝自Jump SQ.官方X）

全國統一測驗9月登場 優勝者可見許斐剛

完結紀念PV登新宿巨幕 粉絲現場感謝27年陪伴

陪伴粉絲27年的《網球王子》系列正式迎來完結！由許斐剛創作的漫畫《新網球王子》，昨（4）日於集英社漫畫雜誌《Jump Square》9月號刊登最終第477話，為自1999年展開的系列連載劃下句點。完結當日晚間，東京新宿「YUNIKA VISION」大型螢幕也限定播放完結紀念特別影像，讓不少粉絲感動直呼「27年來謝謝網王」。《新網球王子》是《網球王子》的續作，前作於1999年7月在集英社《週刊少年Jump》開始連載，並於2008年3月完結；續作則於2009年3月轉往《Jump Square》4月號展開連載，至今走過約17年。《網球王子》系列日本國內累計發行量突破6000萬冊，除了漫畫外，也陸續改編成電視動畫、劇場版動畫、音樂劇及真人電影，成為日本最具代表性的運動漫畫作品之一。隨著《新網球王子》刊出最終回，整個系列約27年的連載歷史也正式落幕。作者許斐剛也在雜誌中向粉絲致謝，表示：「非常感謝大家27年來對《網王》與心愛角色們的支持。請讓我稍微休息一下囉……（笑）」而收錄漫畫結局的《新網球王子》最終單行本第48集，預計於9月4日在日本發售。為紀念漫畫完結，《新網球王子》也在《Jump Square》9月號以彩頁登場，雜誌隨書附贈由許斐剛親自作詞、作曲的紀念歌曲〈把回憶裝進球拍裡〉CD，並以「許斐剛 feat. 網王家族」名義推出。這首歌曲集結《網球王子》系列動畫聲優、音樂劇演員等共143人參與演唱，透過大合唱形式，陪伴粉絲回顧作品一路走來的回憶。雜誌也推出「《新網球王子》完結紀念 最終話B5複製原稿列印套組mini」應募活動，內容收錄最終回完整48頁的縮小複製原稿，應募者須負擔含稅4500日圓。除了購買紙本雜誌外，透過「少年Jump+」及「ZEBRACK」App購買電子版，也能參加應募。官方同時宣布舉辦「《新網球王子》全國統一測驗」，活動將於日本時間9月23日中午12時在網站上舉行，題目範圍涵蓋《網球王子》及《新網球王子》，考驗粉絲對角色、劇情與經典場面的熟悉程度。測驗共分為基礎試驗、角色臉孔試驗、擊球試驗及實技試驗4種主題，參加者可選擇其中一種應試。各項測驗成績優異者共610人，將獲邀參加12月19日於「Jump Festa 2027」舉辦的限定舞台「許斐剛特別舞台」，許斐剛本人也預計登台與粉絲見面。除了漫畫與紀念活動外，《新網球王子》完結當日晚間，東京新宿「YUNIKA VISION」也限定一次播放完結紀念特別影像「網王真好啊（テニプリっていいな）」。從現場畫面可見，越前龍馬、手塚國光等青春學園角色登上巨型螢幕，影像回顧系列多年來的角色與經典場景。雖然目前網路上流傳的版本多為粉絲現場側錄，仍吸引不少網友留言感謝許斐剛與《網球王子》27年來的陪伴，也有人感性表示「青春真的結束了」。