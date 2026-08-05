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洛杉磯道奇隊在今（5）日作客芝加哥小熊隊的比賽中以1：5落敗，苦吞近期5連敗。儘管剛簽下4年2億4000萬美元天價合約的外野手塔克（Kyle Tucker）在打擊端有所建樹，但他在比賽中段的一記致命守備判斷失誤，導致球隊丟掉關鍵超前分，賽後引發美國媒體與球迷的猛烈抨擊。比賽進行到6局下半，雙方戰成1比1平手。道奇新王牌史庫柏T. Skubal（）在1出局後保送了鈴木誠也，接著面對下一棒布萊格曼（A. Bregman）。布萊格曼鎖定首球的四縫線速球，一棒掃向右外野深遠處。原本看似已經掌握落點的右外野手塔克，卻在靠近全壘打牆時判斷失誤。球直接越過他的手套上方擊中全壘打牆，形成一支二壘安打。隨後，小熊隊靠著一支運氣成分居多的內野安打攻下超前分，讓史庫柏的轉隊首秀留下遺憾。儘管塔克在2局上半轟出個人本季第10發全壘打，全場繳出3打數2安打的成績，包辦了道奇隊全場唯一的一分，但他在外野的拙劣守備依然成為眾矢之的。頂著天價合約的光環，塔克近期在跑、打、守三端都顯得缺乏專注度，讓外界對他的小失誤更加無法忍受。針對塔克本季低迷的守備狀態，洛杉磯隨隊記者紛紛表達失望，《加州郵報》道奇隨隊記者傑克·哈里斯嚴厲指出：「他整個賽季以來的守備問題在這局進一步惡化。他連碰都沒碰到那顆警戒區的飛球，直接送給小熊隊1出局二、三壘有人的大好機會。」《橘郡紀事報》記者普朗克特也描述：「塔克看起來像是一路追蹤著球，但就在他抵達全壘打牆的那一刻，球就這樣從他的手套上方飛了過去。」在網路上，對這位「380億日圓男」的批評聲浪更是毫不留情，紛紛熱烈議論：「右外野的守備比起赫南德茲根本是降級」、「塔克絕對應該接住那一球的」、「就算打擊表現好，塔克總是會發生一些失誤」、「這可能是一筆錯誤的簽約合約」、「為什麼現在的道奇隊狀態會這麼糟？」